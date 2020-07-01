Гороскоп Василисы Володиной на июль 2020 года: ловите удачу!

Известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, какие сюрпризы подготовил второй летний месяц для представителей каждого знака Зодиака. С поддержкой эксперта вы точно будете знать, какие дела не терпят отлагательств и что поможет в достижении успеха.
В июле, по словам астролога, мы все будем открывать новые горизонты, с интересом пробовать все незнакомое и без сожаления менять то, что уже давно изрядно напрягает. Чтобы сопутствовал успех, потребуется внести ясность в деловые вопросы, уточнить обязательства, усилить свое участие в работе и личной жизни.
Месяц начнется с коридора затмений, после чего позитивная энергетика звезд вновь возродит всех нас к жизни.
Особенные успехи ждут в профессиональной сфере, поэтому будьте готовы ловить удачу за хвост.
Овен
Наступающий июль обеспечит Овнам романтичное, даже мечтательное настроение. Месяц будет богат на ностальгические воспоминания из прошлого. Однако не стоит путать прошлое с настоящим и строить свою жизнь, оглядываясь на давно минувшие дни. Сейчас важно взять новые ориентиры и поставить перед собой другие цели. А вот желание подсластить печаль, пусть даже приятную, может стать причиной проблем в жизни.
Астролог советует не врать себе - это может обернуться против Овнов. Только честность поможет им вырваться из тумана иллюзий и начать путь к новым вершинам.
Телец
Второй летний месяц, связанный с активизацией Венеры, - это счастливое время для Тельцов, потому что многие рискованные шаги и трудновыполнимые задачи могут принести желаемый результат. Астролог советует подкреплять новые идеи действиями и не бояться перемен. Единственное, в чем потребуется больше сдержанности и предусмотрительности, так это в словах и формулировках:
можно ненароком наговорить лишнего, раскрыть чужие секреты, выдать личные тайны или задеть близкого человека. Даже безобидная шутка в июле может стать началом непонимания и вражды. Так что тактичность и некоторая отстраненность будут гораздо предпочтительнее чрезмерной общительности.
Близнецы
Близнецам июль принесет много нового, причем практически во всех сферах жизни. Не исключены удачная смена работы, начало масштабного проекта, резкая перемена в имидже, обретение надежных помощников и единомышленников, расширение поля личностного влияния. К тому же со стороны тех, кто благоволит Близнецам, придет и дополнительная материальная поддержка.
А еще появится шанс научиться чему-то совершенно новому, изменить свою роль в жизни, поставить перед собой новые цели.
Разумеется, такие насыщенные дни важно чередовать с активным отдыхом и творческими занятиями, чтобы не перегореть на работе.
Рак
В июле Раков ждет ощущение внутреннего дискомфорта, так как они столкнутся со всевозможными нововведениями, модернизацией и реорганизацией, к которым они не только морально не готовы, но и относятся крайне негативно. Астролог отмечает, что
чем раньше Раки свыкнутся с необходимостью таких перемен, тем больше извлекут выгоды и меньше наживут проблем.
Да, месяц придется посвятить тому, что претит внутренним установкам этих людей, но будут и хорошие новости: например, улучшение профессионального и материального положения, получение новых навыков и заметное поощрение приложенных усилий. Как знать, может быть, негативные перемены станут началом нового витка в жизни.
Лев
Июль принесет Львам проблемы, вызванные сильными чувствами вроде мнительности, гнева, зависти, раздражения. Причем чужой негатив будет опасен не меньше собственного, поэтому астролог советует не наступать на "любимые" грабли и тщательно продумывать свои решения на несколько ходов вперед.
Активизация ретроградного Юпитера подсказывает, что кто-то в окружении будет вести нечестную игру, манипулировать чувствами, управлять решениями.
Не стоит видеть врага в каждом знакомом, достаточно прислушаться к голосу интуиции - если общение с кем-то провоцирует на негативные эмоции, вероятно, этот человек строит козни.
Дева
Июль может стать для Дев переломным месяцем. Велика вероятность, что они полностью разрушат то, что их не устраивает в жизни, и на освободившемся месте построят что-то совершенно новое. Это относится и к карьере, и к межличностному общению, и к привычкам и установкам, которые ограничивают и со временем уже превратились в настоящую зависимость.
Месяц будет богат на приятные открытия, позволит возвести нечто уникальное. Но не стоит строить новую жизнь в одиночку
- общение с людьми, которым можно доверять, поможет определиться и с важными целями, и с тем, что вредит и мешает успеху.
Весы
Июль принесет Весам освобождение от того, что уже долгое время лишает их спокойной жизни. Правильно сложившиеся ситуации избавят от изматывающих проблем, надоевших обязанностей и нервных переживаний. Кроме того, на место старому обязательно придет новое. По словам астролога, Весов ждет начало чего-то очень интересного и прибыльного.
Но важно приготовиться к тому, что это потребует выхода за рамки возможностей и частичной смены мировоззрения.
Впрочем, такой опыт окажется довольно полезным. Не исключено, что придется до минимума сократить общение, отдав предпочтение личностному, духовному и профессиональному росту.
Скорпион
В этом месяце Вселенная откроет перед Скорпионами новые дороги, поэтому многие из них могут столкнуться с необходимостью выбрать дальнейший путь. Астролог советует подумать о своем предназначении и месте в жизни.
Важно анализировать происходящее, взвешивать все плюсы и минусы, поскольку интуиции будет недостаточно, чтобы принять верное решение.
В минуты сомнений не стоит падать духом - даже неприятности сейчас способны принести практическую пользу для личностного и делового развития. Особые перемены начнутся в сфере карьеры, любви и духовного роста.
Стрелец
Стрельцы в июле попробуют несколько методов достижения желаемого и найдут тот вариант, который полностью их устроит и позволит при минимальном вложении сил получить наилучший результат. Ждут их и многочисленные деловые предложения, правда, не стоит принимать их все: выбор лучше делать исходя из личных амбиций, желаний и возможностей.
Если решение будет выбрано верно, то ожидается расширение профессиональных горизонтов и получение новых навыков, которые обязательно пригодятся в будущем.
Ближе к концу месяца может появиться желание посвятить свободное время каким-то бытовым делам и домашним хлопотам: звезды только поощрят такой настрой и помогут в решении семейных неурядиц.
Козерог
Активная Венера сулит Козерогам отличный месяц для поддержания дружеских и романтических связей, заведения новых знакомств и общения в любой социальной сфере. Серьезные перемены ожидаются не только в области общения, на повестке месяца крупные изменения на профессиональном поприще.
Правда, обилие больших и малых дел, которые будут возникать буквально из ниоткуда, заполнит дни Козерогов с утра и до позднего вечера.
Выдержать это интересное, но выматывающие испытание помогут сильная энергетика и чувство гордости за себя. А вот бросать что-то на середине пути астролог не рекомендует: так можно не только упустить выгодную возможность, но и оказаться в проигрыше.
Водолей
Водолеи в июле будут активно стремиться к достижению своих амбициозных целей, которые были поставлены еще в прошлые месяцы. Карьера, повышение социального статуса, творческий и духовный рост, крупные приобретения, успехи и победы в сфере, которая сейчас важнее прочих, - вот то, чему стоит уделить наибольшее внимание.
Для успешного ведения дел астролог советует запрограммировать себя на успех и изменить подход к каким-то рабочим и личным моментам
- только смена восприятия и избавление от стереотипов помогут получить желаемое. Вторая декада месяца сопряжена с понижением активности, поэтому, чтобы не выбиться из сил, желательно почаще вспоминать о спокойных делах и приятных увлечениях.
Рыбы
Влияние планет в июле может заставить Рыб попасть в плен собственных иллюзий. В этом месяце многие представители этого знака рискуют обжечься при общении с корыстными, эгоистичными и злыми людьми.
Это не полоса неудач: просто так распорядились звезды, которые решили добавить немного хаоса в привычные будни этих людей.
Астролог рекомендует с осторожностью принимать комплименты и помощь, не доверять свои секреты посторонним, не верить словам и не полагаться на интуицию. Согласно прогнозу, июль Рыбам лучше всего провести, демонстрируя Вселенной рациональность и логику. Тогда все начинания приобретут заряд удачи.
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