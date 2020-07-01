Гороскоп Василисы Володиной на июль 2020 года: ловите удачу!

В июле, по словам астролога, мы все будем открывать новые горизонты, с интересом пробовать все незнакомое и без сожаления менять то, что уже давно изрядно напрягает. Чтобы сопутствовал успех, потребуется внести ясность в деловые вопросы, уточнить обязательства, усилить свое участие в работе и личной жизни.

Месяц начнется с коридора затмений, после чего позитивная энергетика звезд вновь возродит всех нас к жизни.

Особенные успехи ждут в профессиональной сфере, поэтому будьте готовы ловить удачу за хвост.

Овен

Наступающий июль обеспечит Овнам романтичное, даже мечтательное настроение. Месяц будет богат на ностальгические воспоминания из прошлого. Однако не стоит путать прошлое с настоящим и строить свою жизнь, оглядываясь на давно минувшие дни. Сейчас важно взять новые ориентиры и поставить перед собой другие цели. А вот желание подсластить печаль, пусть даже приятную, может стать причиной проблем в жизни.

Астролог советует не врать себе - это может обернуться против Овнов. Только честность поможет им вырваться из тумана иллюзий и начать путь к новым вершинам.

Телец

Второй летний месяц, связанный с активизацией Венеры, - это счастливое время для Тельцов, потому что многие рискованные шаги и трудновыполнимые задачи могут принести желаемый результат. Астролог советует подкреплять новые идеи действиями и не бояться перемен. Единственное, в чем потребуется больше сдержанности и предусмотрительности, так это в словах и формулировках:

можно ненароком наговорить лишнего, раскрыть чужие секреты, выдать личные тайны или задеть близкого человека. Даже безобидная шутка в июле может стать началом непонимания и вражды. Так что тактичность и некоторая отстраненность будут гораздо предпочтительнее чрезмерной общительности.

Близнецы

Близнецам июль принесет много нового, причем практически во всех сферах жизни. Не исключены удачная смена работы, начало масштабного проекта, резкая перемена в имидже, обретение надежных помощников и единомышленников, расширение поля личностного влияния. К тому же со стороны тех, кто благоволит Близнецам, придет и дополнительная материальная поддержка.

А еще появится шанс научиться чему-то совершенно новому, изменить свою роль в жизни, поставить перед собой новые цели.

Разумеется, такие насыщенные дни важно чередовать с активным отдыхом и творческими занятиями, чтобы не перегореть на работе.

Рак

В июле Раков ждет ощущение внутреннего дискомфорта, так как они столкнутся со всевозможными нововведениями, модернизацией и реорганизацией, к которым они не только морально не готовы, но и относятся крайне негативно. Астролог отмечает, что

чем раньше Раки свыкнутся с необходимостью таких перемен, тем больше извлекут выгоды и меньше наживут проблем.