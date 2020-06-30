airBaltic c 1 июля возобновит полеты из Риги в Лондон

В настоящее время airBaltic выполняет прямые рейсы из Риги в несколько бизнес-центров Европы и продолжает возобновлять полеты в такие популярные места отдыха, как Дубровник, Риека и Сплит в Хорватии, Барселона в Испании, Ницца во Франции, Ларнака на Кипре, Рим, Катания и Милан в Италии, а также по другим направлениям.