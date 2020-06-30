Вт, 30.06.2020
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airBaltic c 1 июля возобновит полеты из Риги в Лондон

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

После получения всех необходимых разрешений авиакомпания airBaltic планирует с 1 июля возобновить прямые рейсы из Риги в Лондон, а с 4 июля - из Таллина в Лондон, сообщила представитель по связям с общественностью авиакомпании Алиса Бриеде.

В дополнение к этому 1 июля авиакомпания откроет новый маршрут из Вильнюса в Лондон.

В настоящее время airBaltic выполняет прямые рейсы из Риги в несколько бизнес-центров Европы и продолжает возобновлять полеты в такие популярные места отдыха, как Дубровник, Риека и Сплит в Хорватии, Барселона в Испании, Ницца во Франции, Ларнака на Кипре, Рим, Катания и Милан в Италии, а также по другим направлениям.

Также airBaltic предлагает различные прямые рейсы из Таллина и Вильнюса.

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