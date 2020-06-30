Еще шесть краев освободились от Covid-19; в Валку вирус вернулся

Больше всего из 42 выздоровевших с 26 июня в Приекульском крае - 16, где сейчас 23 острых случаев заболевания.

Еще 12 зараженных выздоровели в Риге, где число активных случаев снизилось до 36. Один заболевший выздоровел и в Бауском крае, где сейчас восемь активных случаев инфекции, и еще минимум один - в Коценском крае, где число заболевших не превышает пяти.

Единственный новый случай Covid-19 был зарегистрирован в Валкском крае, куда таким образом инфекция вернулась.

Известно, что зараженный - в возрасте от 60 до 69 лет.

В данный момент активные случаи Covid-19 зарегистрированы в 30 краях Латвии.

Напомним, за последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19.

За прошедшие сутки проведено 2060 тестов на Covid-19. В целом за время пандемии в Латвии сделано 150 837 тестов, заболевание выявлено у 1118 человек.

Выздоровели 974 человека, или 87% заболевших, умерли 30 человек (2,7%).

В настоящее время Covid-19 больны 114 человек.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у шести заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.