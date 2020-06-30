Винькеле: обязательное ношение масок в транспорте можно было отменить и раньше

"Это мое мнение, не общее мнение Кабинета министров", - добавила Винькеле.

По ее словам, это помогло бы избежать обесценивания важной противоэпидемиологической нормы, в которой на тот момент не было надобности.

"Это то, о чем я говорила коллегам все это время - сотрудничество общества напрямую зависит от того, насколько обоснованы ограничения и насколько они понятны для общества", - сказала политик.

Министр подчеркнула, что людям, которые находятся в самоизоляции, все еще необходимо носить защитные маски в общественном транспорте.

Как сообщалось, со среды, 1 июля, ношение защитных масок в общественном транспорте больше не будет обязательным.