Винькеле: обязательное ношение масок в транспорте можно было отменить и раньше

При падении заболеваемости Covid-19 обязательное ношение масок в общественном транспорте можно было отменить раньше, чтобы не обесценивать важную норму, которая на тот момент не была необходима, заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле на пресс-конференции во вторник.
"Это мое мнение, не общее мнение Кабинета министров", - добавила Винькеле.
По ее словам, это помогло бы избежать обесценивания важной противоэпидемиологической нормы, в которой на тот момент не было надобности.
"Это то, о чем я говорила коллегам все это время - сотрудничество общества напрямую зависит от того, насколько обоснованы ограничения и насколько они понятны для общества", - сказала политик.
Министр подчеркнула, что людям, которые находятся в самоизоляции, все еще необходимо носить защитные маски в общественном транспорте.
Как сообщалось, со среды, 1 июля, ношение защитных масок в общественном транспорте больше не будет обязательным.
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