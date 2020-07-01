ЧТО ПОСЛУШАТЬ? ⟩ Парень Бузовой, настоящий русский рок, Feduk и его клубный хит

кис-кис - Мелочь

Санкт-Петербургский панк-коллектив "кис-кис" записал песню "Мелочь", которая стала саундтреком к сериалу "Водоворот". Картина с Владимиром Вдовиченковым, Аристархом Венесом и Аленой Михайловой рассказывает о никому не нужных подростках и водовороте зла вокруг. Трек группы "кис-кис" также должен понравится подросткам.

Biting Elbows - Shorten The Longing

Новый альбом от Ильи Найшуллера и его группы Biting Elbows. Продюсером пластинки выступил Юра Усачев, которого многие помнят как клавишника из группы "Гости из Будущего". Добротный инди-рок и вся пластинка горячо рекомендуется к прослушиванию.

Ногу Свело! - Дышать!

Если кому-то самоизоляция и пошла на пользу, то это группе "Ногу Свело!". Рок-музыканты выпустили уже несколько видеоклипов и мини-альбом "Четыре стадии карантина". Песня "Дышать!" как раз с этого альбома, а в финальном припеве звучит хор из сотни голосов поклонников, сведенных в одну звуковую дорожку.

ДДТ - Мертвый человек

Новый анимационный клип от легендарных рок-музыкантов, который за пять дней собрал пол миллиона просмотров. Тоталитарный мир, узнаваемая современная Россия, гробы, кровь, люди в масках и главный герой, напоминающий Юрия Шевчука. Недвусмысленно и без оптимизма.

DAVA ft. Seryoga - Черный бумер

Вы наверняка помните трек Сереги "Черный бумер", который звучал из каждого утюга в 2004 году. Шестнадцать лет спустя Серега вместе с парнем Ольги Бузовой по прозвищу DAVA решили реанимировать песню, сделали ремикс и сняли клип. Зачем и для чего остается непонятным, но большинству комментаторов не понравилось это переосмысление классики, которое перегружено рекламой.

Feduk - Останься

Трек является частью одноименного макси-сингла, куда входит сразу три композиции. Незамысловатая композиция, расслабляющий бит, несуразные танцы русского Джеймса Макэвоя Юрия Борисова и ряда его личностей - всё это залог успешного клубного хита.

Линда - Ты нравишься мне

Российская певица Линда выпустила клип на песню "Ты нравишься мне", которая войдет в грядущий альбом артистки. Судя по тому, что видео за четыре дня посмотрели всего 30 тысяч раз - певице срочно нужно искать хорошего продюсера, а то существует вероятность, что альбом Линды послушают только её родственники.

Борис Гребенщиков - Знак огня

Новый диск Бориса Борисовича - финальный в трилогии, начатой релизами "Соль" и "Время N". Легендарный музыкант вновь затрагивает актуальную российскую повестку и пластинка ничем не уступает двум предыдущим.

Ну и напоследок - бонус! На днях на стриминговом сервисе Netflix вышел фильм "Евровидение: История огненной саги". Картина, как не сложно догадаться, про песенный конкурс Евровидение. Получилось смешно, трогательно и музыкально, а некоторые песни могли бы всерьез посоперничать и на реальном конкурсе.

Вот, например, "участник" из России - Александр Лемтов, с песней Lion Of Love. Восхитительно же!

Ну и, конечно же, исландский дуэт Fire Saga с песней Double Trouble. Просто загляденье!