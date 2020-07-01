ЧТО ПОСЛУШАТЬ? ⟩ Парень Бузовой, настоящий русский рок, Feduk и его клубный хит

Представляем очередную подборку музыкальных новинок за последнее время. В этот раз получилось очень разнообразно и на любой вкус.
кис-кис - Мелочь
Санкт-Петербургский панк-коллектив "кис-кис" записал песню "Мелочь", которая стала саундтреком к сериалу "Водоворот". Картина с Владимиром Вдовиченковым, Аристархом Венесом и Аленой Михайловой рассказывает о никому не нужных подростках и водовороте зла вокруг. Трек группы "кис-кис" также должен понравится подросткам.
Biting Elbows - Shorten The Longing
Новый альбом от Ильи Найшуллера и его группы Biting Elbows. Продюсером пластинки выступил Юра Усачев, которого многие помнят как клавишника из группы "Гости из Будущего". Добротный инди-рок и вся пластинка горячо рекомендуется к прослушиванию.
Ногу Свело! - Дышать!
Если кому-то самоизоляция и пошла на пользу, то это группе "Ногу Свело!". Рок-музыканты выпустили уже несколько видеоклипов и мини-альбом "Четыре стадии карантина". Песня "Дышать!" как раз с этого альбома, а в финальном припеве звучит хор из сотни голосов поклонников, сведенных в одну звуковую дорожку.
ДДТ - Мертвый человек
Новый анимационный клип от легендарных рок-музыкантов, который за пять дней собрал пол миллиона просмотров. Тоталитарный мир, узнаваемая современная Россия, гробы, кровь, люди в масках и главный герой, напоминающий Юрия Шевчука. Недвусмысленно и без оптимизма.
DAVA ft. Seryoga - Черный бумер
Вы наверняка помните трек Сереги "Черный бумер", который звучал из каждого утюга в 2004 году. Шестнадцать лет спустя Серега вместе с парнем Ольги Бузовой по прозвищу DAVA решили реанимировать песню, сделали ремикс и сняли клип. Зачем и для чего остается непонятным, но большинству комментаторов не понравилось это переосмысление классики, которое перегружено рекламой.
Feduk - Останься
Трек является частью одноименного макси-сингла, куда входит сразу три композиции. Незамысловатая композиция, расслабляющий бит, несуразные танцы русского Джеймса Макэвоя Юрия Борисова и ряда его личностей - всё это залог успешного клубного хита.
Линда - Ты нравишься мне
Российская певица Линда выпустила клип на песню "Ты нравишься мне", которая войдет в грядущий альбом артистки. Судя по тому, что видео за четыре дня посмотрели всего 30 тысяч раз - певице срочно нужно искать хорошего продюсера, а то существует вероятность, что альбом Линды послушают только её родственники.
Борис Гребенщиков - Знак огня
Новый диск Бориса Борисовича - финальный в трилогии, начатой релизами "Соль" и "Время N". Легендарный музыкант вновь затрагивает актуальную российскую повестку и пластинка ничем не уступает двум предыдущим.
Ну и напоследок - бонус! На днях на стриминговом сервисе Netflix вышел фильм "Евровидение: История огненной саги". Картина, как не сложно догадаться, про песенный конкурс Евровидение. Получилось смешно, трогательно и музыкально, а некоторые песни могли бы всерьез посоперничать и на реальном конкурсе.
Вот, например, "участник" из России - Александр Лемтов, с песней Lion Of Love. Восхитительно же!
Ну и, конечно же, исландский дуэт Fire Saga с песней Double Trouble. Просто загляденье!
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