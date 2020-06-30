ЕС открывает внешние границы для граждан 15 третьих стран

Страны-участницы Европейского союза (ЕС) во вторник пришли к соглашению с 1 июля открыть внешние границы ЕС для въезда граждан из 15 стран, не входящих в союз.
В список "безопасных стран" попали Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Канада, Марокко, Черногория, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.
В этот список включен и Китай, однако разрешение на въезд граждан Китая в страны ЕС будет дано только после того, как Пекин отменит запрет на въезд граждан ЕС.
Планируется, что этот список будет пересматриваться каждые две недели.
Как сообщалось, для того чтобы страна была признана безопасной, число новых случаев заражения Covid-19 в течение последних двух недель там не должно превышать 16 на 100 тыс. жителей, что соответствует среднему показателю по ЕС.
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