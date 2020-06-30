ЕС открывает внешние границы для граждан 15 третьих стран

В этот список включен и Китай, однако разрешение на въезд граждан Китая в страны ЕС будет дано только после того, как Пекин отменит запрет на въезд граждан ЕС.

Планируется, что этот список будет пересматриваться каждые две недели.

Как сообщалось, для того чтобы страна была признана безопасной, число новых случаев заражения Covid-19 в течение последних двух недель там не должно превышать 16 на 100 тыс. жителей, что соответствует среднему показателю по ЕС.