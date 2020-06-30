Семье родившихся в июне в Риге тройняшек выделят 8538 евро

Все трое новорожденных оказались мальчиками.

С 1993 года семьям, в которых рождаются тройняшки, предоставляется единоразовая материальная поддержка из программы госбюджета "Средства для непредвиденных случаев". Размер этого пособия в 2010-2013 годах составлял 6000 латов (после уплаты налогов), а с 2014 года - 8538 евро. Выплату пособия обеспечивает Минблаг.

В 2013 году это пособие было выплачено одной семье, в 2014 году - пяти семьям, в 2015 году - трем семьям, в 2016 году - двум семьям, в 2017 году - двум семьям, в 2018 году - четырем семьям, а в 2019 году - одной семье.