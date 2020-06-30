На аэродроме в Хельсинки эвакуировали пассажиров прибывшего из Таллинна самолета

На аэродроме Хельсинки-Вантаа эвакуировали пассажиров прибывшего из Таллинна самолета Finnair по причине задымления в кабине пилота, пишет Rus.Postimees.
Finnair сообщил в Twitter, что в самолете было 15 пассажиров и четыре члена экипажа. Как выяснилось, дым в кабине пилотов вызывала поломка источника питания системы обогрева пропеллеров самолета.
Спасательная служба Кеск-Уусима сообщила, что в кокпите самолета Finnair AY1014 после приземления в Хельсинки-Вантаа произошло легкое задымление.
Пассажиры были благополучно эвакуированы из терминала, и, по данным спасательной службы, никто не пострадал.
Портал Iltalehti писал, что самолет Finnair вылетел из Таллинна в Финляндию на десять минут раньше, чем планировалось. Вылетающий из Таллинна в 11:45 самолет должен был приземлиться в аэропорту Хельсинки-Вантаа примерно в 12:25.
Во время приземления из кабины пилота стал просачиваться дым. Самолет все же благополучно приземлился в 12:03 и затем пассажиров эвакуировали.
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