В Риге возобновятся бесплатные спортивные тренировки

Этим летом в Риге уже пятый сезон будут проводиться бесплатные спортивные тренировки на природе под руководством профессиональных тренеров, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
На занятия могут приходить все желающие вне зависимости от возраста, пола и физической подготовки.
Бесплатные тренировки будут проводиться в 15 районах Риги - Агенскалнсе, Даугавгриве, парке Дзегужкалнс, Гризинькалнсе, Иманте, Югле, Московском форштадте, Межапарке, Пурвциемсе, Скансте, Шампетерисе, Вецмилгрависе, Зиедоньдарзсе, Зиепниеккалнсе и Золитуде.
Занятия будут проводиться под руководством сертифицированных тренеров. Продолжительность одного занятия составит час.
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