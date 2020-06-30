Вт, 30.06.2020
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В Риге возобновятся бесплатные спортивные тренировки

Бесплатные занятия спортом в Риге

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Этим летом в Риге уже пятый сезон будут проводиться бесплатные спортивные тренировки на природе под руководством профессиональных тренеров, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

На занятия могут приходить все желающие вне зависимости от возраста, пола и физической подготовки.

Бесплатные тренировки будут проводиться в 15 районах Риги - Агенскалнсе, Даугавгриве, парке Дзегужкалнс, Гризинькалнсе, Иманте, Югле, Московском форштадте, Межапарке, Пурвциемсе, Скансте, Шампетерисе, Вецмилгрависе, Зиедоньдарзсе, Зиепниеккалнсе и Золитуде.

Занятия будут проводиться под руководством сертифицированных тренеров. Продолжительность одного занятия составит час.

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