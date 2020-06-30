Видео ⟩ На Юрмальском шоссе Mercedes врезался в дерево; пострадал один человек

Полиция получила вызов на Юрмальское шоссе, где в ДТП пострадал автомобиль Mercedes-Benz, в 18:31, сообщила порталу Apollo представитель Госполиции Элина Приедите.

Машина врезалась в дерево, в аварии пострадал один человек, госпитализация ему не потребовалась.

Движение в месте аварии осложнено не было.

Точные обстоятельства происшедшего выясняются.