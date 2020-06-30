Видео ⟩ На Юрмальском шоссе Mercedes врезался в дерево; пострадал один человек

Вечером в понедельник, 30 июня, на Юрмальском шоссе произошло ДТП, в результате которого автомобиль врезался в дерево. В аварии пострадал один человек.
Полиция получила вызов на Юрмальское шоссе, где в ДТП пострадал автомобиль Mercedes-Benz, в 18:31, сообщила порталу Apollo представитель Госполиции Элина Приедите.
Машина врезалась в дерево, в аварии пострадал один человек, госпитализация ему не потребовалась.
Движение в месте аварии осложнено не было.
Точные обстоятельства происшедшего выясняются.
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