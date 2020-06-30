Вт, 30.06.2020
Все настолько концентрируется в момент шоу, что после - уже такая не то чтобы пустота, а включается "стоп". Федор Подгорный, дизайнер, одевший пол-Голливуда

Видео ⟩ На Юрмальском шоссе Mercedes врезался в дерево; пострадал один человек

Вечером в понедельник, 30 июня, на Юрмальском шоссе произошло ДТП, в результате которого автомобиль врезался в дерево. В аварии пострадал один человек.

Полиция получила вызов на Юрмальское шоссе, где в ДТП пострадал автомобиль Mercedes-Benz, в 18:31, сообщила порталу Apollo представитель Госполиции Элина Приедите.

Машина врезалась в дерево, в аварии пострадал один человек, госпитализация ему не потребовалась.

Движение в месте аварии осложнено не было.

Точные обстоятельства происшедшего выясняются.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ