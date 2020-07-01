В Одни Ворота: Кто помог "Ливерпулю" в рекордные сроки оформить свой 19-й титул?

30 лет спустя "Ливерпуль" вновь стал чемпионом Англии по футболу. Кто стал главным героем этого события и какие команды помогли мерсисайдцам в рекордные сроки оформить свой 19-й титул? Об этом вы узнаете в новом выпуске спортивной передачи радио SWH+.