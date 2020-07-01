Ср, 1.07.2020
Неизвестность в отношении того, как и с какой скоростью экономика Латвии будет восстанавливаться после вызванного Covid-19 кризиса, не позволяет с уверенностью сказать, что уже в этом году зарплаты медиков можно будет увеличить на 10%. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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В Одни Ворота: Кто помог "Ливерпулю" в рекордные сроки оформить свой 19-й титул?
Подкаст Radio SWH+

ФОТО: EPA/Scanpix

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

Сегодня в выпуске:

30 лет спустя "Ливерпуль" вновь стал чемпионом Англии по футболу. Кто стал главным героем этого события и какие команды помогли мерсисайдцам в рекордные сроки оформить свой 19-й титул? Об этом вы узнаете в новом выпуске спортивной передачи радио SWH+.

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