Фото и видео ⟩ В Марупе ветер повалил 24-метровую березу

Сильный ветер, последовавший за ливнем, во вторник, 30 июня, оказался фатальным для залишской березы в Марупе.
Как написала в Facebook местная жительница Лива, это дерево пережило несколько поколений и выдержало самые сильные ветра последних десятилетий, однако десятиминутный разгул стихии оказался для него фатальным.
На место происшествия прибыли сотрудники Пожарно-спасательной службы, которые распилили его и убрали с проезжей части.
Согласно опубликованной на сайте Марупской думы информации, окружность дерева составляла 3,35 метра, а высота - 24 метра.
Галерея: Ветер уничтожил залишскую березу
Сильный ветер привел к разрушениям и в других местах, например, в Риге из-за упавшего дерева примерно на час опаздывали 15 троллейбус и 18 автобус.
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