Фото и видео ⟩ В Марупе ветер повалил 24-метровую березу

Как написала в Facebook местная жительница Лива, это дерево пережило несколько поколений и выдержало самые сильные ветра последних десятилетий, однако десятиминутный разгул стихии оказался для него фатальным.

На место происшествия прибыли сотрудники Пожарно-спасательной службы, которые распилили его и убрали с проезжей части.

Залишская береза до и после ФОТО: Bruno Lielkāja, Gatis Tillers

Согласно опубликованной на сайте Марупской думы информации, окружность дерева составляла 3,35 метра, а высота - 24 метра.

Галерея: Ветер уничтожил залишскую березу

Сильный ветер привел к разрушениям и в других местах, например, в Риге из-за упавшего дерева примерно на час опаздывали 15 троллейбус и 18 автобус.