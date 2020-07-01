Футбол с Владимиром Ивановым: РФШ поиграла с огнем, "Даугавпилс" сорвался с цепи и лезгинка Пертии

На самом деле главная новость заключается в том, что начиная с 1 июля зрителям разрешено приходить на стадионы и уже с трибун наблюдать за матчами. Воочию, по-настоящему.

И тут не важно - сколько их придет в конце этой недели. Главное - с подачи правительства нашей страны зеленый свет зажегся, и теперь этот турнир можно считать полноценным по праву. Кстати, из предстоящих матчей 5-го тура уже сейчас можно предположить, на какую игру придет, возможно, больше всего зрителей - в субботу нас ждет курземское дерби с участием "Вентспилса" и "Лиепаи" (со всеми мерами предосторожности как минимум 300 зрителей спокойно уместятся там). А еще наплыв болельщиков можно ожидать в Тукумсе и Валмиере.

А если говорить о прошедшем туре, то все внимание к лидеру: РФШ пыталась доказать в Лиепае, что ее стартовая прыть - это не разовая акция. Итог - уже на исходе получаса все было ясно. Два точных удара Сантаны Эмерсона и один Седрика Куадио - 3:0, а остальное было уже делом техники несмотря на оставшиеся 60 минут на мокром после проливного дождя поле.

Да, Артур Карашаускс (красивый удар из-за пределов штрафной) и Додо (с пенальти) еще в первом тайме оживили интригу, но такая лиепайская "реанимация" имела краткосрочный эффект - оборона хозяев поля продолжала напоминать проходной двор. Игра с огнем для РФШ? Может быть, но не более того. Финальный свисток главного арбитра встречи Виталия Спасенникова зафиксировал закономерную победу столичного клуба - 5:2.

ФОТО: facebook.com

Впрочем, даже в такой ситуации команде Виктора Мороза передышки не будет. Потому что на спине висит "Рига" Олега Кононова, которая на этот раз вновь на классе и без суматохи разобралась с "Елгавой", на выезде разгромив соперника со счетом 3:0. В игре действующего чемпиона поражает какая-то основательность и солидность что ли, которая позволяет набирать очки исправно (за скобками оставляем осечку в матче со "Спартаком" как случайность - 1:2).

Немаловажный момент - два мяча из трех на счету латвийских футболистов (Владислав Федоров и Арманд Петерсонс). Так что и в этом туре нет повода для паники - голы в Валмиере Эрика Пунцулса, в Лиепае - Карашаускса и Артура Зюзина, в Даугавпилсе - Раймонда Кроллиса, Валерия Афанасьева и Райвиса Киршса тому подтверждение. Так что формула "3+8" для местных игроков пусть и угроза, но точно не повод опускать руки и не бороться.