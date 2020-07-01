Футбол с Владимиром Ивановым: РФШ поиграла с огнем, "Даугавпилс" сорвался с цепи и лезгинка Пертии

В четвертом напичканном голами туре особых сенсаций не произошло, если не считать первую победу "Валмиеры" в "Вирслиге"-2020 и голевую прыть "Даугавпилса", в последних двух встречах наколотившего десять голов. Правда, и в одном случае, и в другом есть серьезные оговорки. Ну и шоу в Лиепае тоже достойно внимания - РФШ все же берет три очка и по-прежнему остается единственным коллективом в высшей лиге, который не знает что такое поражение: четыре победы кряду и 12 очков. "Рига" прогнозируемо бросается в погоню вместе с "Вентспилсом" (9 и 7 очков соответственно), остальные по своим норкам.
На самом деле главная новость заключается в том, что начиная с 1 июля зрителям разрешено приходить на стадионы и уже с трибун наблюдать за матчами. Воочию, по-настоящему.
И тут не важно - сколько их придет в конце этой недели. Главное - с подачи правительства нашей страны зеленый свет зажегся, и теперь этот турнир можно считать полноценным по праву. Кстати, из предстоящих матчей 5-го тура уже сейчас можно предположить, на какую игру придет, возможно, больше всего зрителей - в субботу нас ждет курземское дерби с участием "Вентспилса" и "Лиепаи" (со всеми мерами предосторожности как минимум 300 зрителей спокойно уместятся там). А еще наплыв болельщиков можно ожидать в Тукумсе и Валмиере.
А если говорить о прошедшем туре, то все внимание к лидеру: РФШ пыталась доказать в Лиепае, что ее стартовая прыть - это не разовая акция. Итог - уже на исходе получаса все было ясно. Два точных удара Сантаны Эмерсона и один Седрика Куадио - 3:0, а остальное было уже делом техники несмотря на оставшиеся 60 минут на мокром после проливного дождя поле.
Да, Артур Карашаускс (красивый удар из-за пределов штрафной) и Додо (с пенальти) еще в первом тайме оживили интригу, но такая лиепайская "реанимация" имела краткосрочный эффект - оборона хозяев поля продолжала напоминать проходной двор. Игра с огнем для РФШ? Может быть, но не более того. Финальный свисток главного арбитра встречи Виталия Спасенникова зафиксировал закономерную победу столичного клуба - 5:2.
Впрочем, даже в такой ситуации команде Виктора Мороза передышки не будет. Потому что на спине висит "Рига" Олега Кононова, которая на этот раз вновь на классе и без суматохи разобралась с "Елгавой", на выезде разгромив соперника со счетом 3:0. В игре действующего чемпиона поражает какая-то основательность и солидность что ли, которая позволяет набирать очки исправно (за скобками оставляем осечку в матче со "Спартаком" как случайность - 1:2).
⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas @fkjelgava - @RigaFC_Official (0:3) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 30, 2020
⚽️ 0:1 Vladislavs Fjodorovs 20'
⚽️ 0:2 Armands Pētersons 71'
⚽️ 0:3 Roger Junio Rodrigues Figueira 90+4'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga #JELRIG pic.twitter.com/PmSXQC2Q7M
Немаловажный момент - два мяча из трех на счету латвийских футболистов (Владислав Федоров и Арманд Петерсонс). Так что и в этом туре нет повода для паники - голы в Валмиере Эрика Пунцулса, в Лиепае - Карашаускса и Артура Зюзина, в Даугавпилсе - Раймонда Кроллиса, Валерия Афанасьева и Райвиса Киршса тому подтверждение. Так что формула "3+8" для местных игроков пусть и угроза, но точно не повод опускать руки и не бороться.
Словно сорвавшийся с цепи "Даугавпилс" удивил в том смысле, что первым в высшей лиге добрался до отметки в 10 забитых мячей. Но на то есть простое объяснение - эти голы пришлись на матчи с, возможно, самыми слабыми командами турнира. Так что я полностью разделяю осторожный оптимизм главного тренера "Даугавпилса" Александра Горшкова, который далек от эйфории.
Если "Тукумсу" двинчане "отгрузили" на выезде в прошлом туре шесть голов, дома с "Меттой" ограничились четырьмя, но и этого вполне хватило для победы со счетом 4:2 (любопытно, но в прошлом сезоне эти команды в четырех матчах родили только три гола). Нигериец Оффор оформил дубль, тем же у рижан ответил Раймонд Кроллис. Вообще этот матч оказался богатым на события - тут вам и два дубля, и удаление, и пенальти (к счастью для хозяев поля, на 34-й минуте защитник "Даугавпилса" Джошуа Акпудже перед собой увидел красную карточку при счете 3:0, так что это не сильно осложнило жизнь во втором тайме).
⏯️ VIDEO: Noskaties spēles @BFC_Daugavpils - @FSMETTA (4:2) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 29, 2020
⚽️ 1:0 Nnamdi Chinonso Offor 15'
⚽️ 2:0 Valerijs Afanasjevs 17'
⚽️ 3:0 Raivis Ķiršs 33'
⚽️ 3:1 Raimonds Krollis 36' (11m)
⚽️ 4:1 Nnamdi Chinonso Offor 47'
⚽️ 4:2 Raimonds Krollis 78'#Optibetvirsliga pic.twitter.com/0nYCLiyYd0
"Метта" вновь не удивила, как и "Тукумс" - дебютант "Вирслиги" продолжает тонуть, оставаясь единственной командой без набранных очков. На этот раз в Валмиере "Тукумсу" хватило сил продержаться лишь до 50-й минуты. У "Валмиеры" же наконец-то первая победа - 2:0, и наставник победителей Тамаз Пертия, по идее, должен танцевать лезгинку.
⏯️ VIDEO: Noskaties spēles @valmierafc - @FKTUKUMS (2:0) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 29, 2020
⚽️ 1:0 Arokodare 50'
⚽️ 2:0 Punculs 83'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga #VALTUK pic.twitter.com/ETeu2bhL6x
На третье место в турнирной таблице поднимается "Вентспилс", который в Слоке взял верх над юрмальским "Спартаком" - 3:1. И все благодаря Евгению Козлову. Российский полузищтник очень сдержанно отмечал два своих забитых мяча, а все потому, что еще недавно он выступал в составе "Спартака", завоевывая "золото" в 2016 и 2017 годах. Так что браво, Женя, и добро пожаловать Деле: в составе "Вентспилса" в воротах дебютировал нигерийский голкипер Алампасу.
⏯️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @fkspartaks - @fkventspils_ (1:3) vārtu guvumus!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 29, 2020
⚽️ 0:1 Evgeny Kozlov 45+2'
⚽️ 1:1 Nemanja Belaković 47'
⚽️ 1:2 Evgeny Kozlov 56'
⚽️ 1:3 Kazeem Ojo Aderounmu 90+4'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/qMALrTyLis
И еще две ремарки. Четвертый тур оказался самым богатым на голы в сезоне - аж 22 (в предыдущем было забито 18 мячей). Если брать голы в среднем за матч, за посление пять лет это самое результативное начало первенства. Это первое.
Второе - стоит обратить внимание на список бомбардиров. Графика "один матч - один гол" придерживаются сразу три игрока: у лидирующего 20-летнего бразильца Сантаны из РФШ - 5 голов, по четыре провели сербский капитан "Спартака" Неманья Белакович и лидер "Метты" Раймонд Кроллис. Матчи 5-го тура "Вирслиги" пройдут на этой неделе 3 и 4 июля.
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