Ношение масок в общественном транспорте больше не является обязательным

Использование масок в общественном транспорте впредь будет рекомендательной мерой.

Маску и впредь настоятельно рекомендуется использовать в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, если у человека имеются признаки респираторной инфекции.

Также остается в силе требование о том, что люди должны обеспечить себя масками, если организатор мероприятия или поставщик услуг информировал о таком требовании. Кроме того, остается в силе требование использовать маску, если человек едет в место самоизоляции в общественном транспорте.

Утвержденные правительством поправки предусматривают, что с августа на мероприятиях вне помещений смогут собираться до 3000 человек вместо 1000, как предполагалось ранее. Это условие будет относиться к мероприятиям, которые проводятся на площади более 1000 кв. м.

Изменения предусматривают также отмену ограничений по времени на спортивные мероприятия под открытым небом, но при этом сохранены ограничения по времени на спортивные мероприятия в помещениях.

Требование о максимально допустимом количестве людей на мероприятиях в помещениях сохранено - не более 250 человек в помещении, общая публичная площадь которого составляет до 1000 кв. м, и до 500 человек в помещениях площадью свыше 1000 кв. м.

В заведениях общественного питания вместо требования обеспечивать 4 кв. м площади на одного посетителя теперь предусмотрено 3 кв. м. С 1 июля также отменено требование о количестве посетителей за одним столиком и внутри помещений, и снаружи.

Как заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле, эти смягчения возможны благодаря хорошей эпидемиологической ситуации и низкой заболеваемости "Covid-19" в Латвии.

"Нужно понимать, что это смягчения на время - если эпидемиологическая ситуация ухудшится, придется вернуться к ограничениям", - добавила министр.

Ограничения частично смягчены, так как в Латвии сейчас достаточно большой охват тестирования на Covid-19. При имеющемся уровне заболеваемости система эпидемиологического надзора способна максимально точно выявить больных и их контакты, сказала министр.

Ведется постоянный мониторинг ситуации, и в случае ее ухудшения ограничения могут быть введены повторно.