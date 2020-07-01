Вступили в силу новые тарифы на природный газ: таких цен не было 12 лет

Тариф снизится на 6,7% - с 0,51671 евро до 0,48227 евро за кубометр - если потребление газа составляет в год до 250 кубометров. Для домохозяйств с потреблением от 250 до 500 кубометров тариф уменьшится на 7,2% - с 0,4805 до 0,44607 евро за кубометр. Для домохозяйств, которые используют газ для отопления и потребляют от 500 до 25 000 кубометров в год, тариф уменьшится на 10,8% - с 0,31806 евро до 0,28362 евро за кубометр.