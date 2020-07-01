Ср, 1.07.2020
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Теплосети Вецмилгрависа проверят на прочность: не будет горячей воды

Иллюстративное фото

ФОТО: ALASTAIR PIKE / AFP

В среду, 1 июля, во время гидравлической проверки у жителей Вецмилгрависа не будет горячей воды, сообщили агентству LETA в Rīgas siltums.

Гидравлическая проверка проводится в течение одного дня, поэтому подача горячей воды будет восстановлена уже вечером, за исключением мест, где будут обнаружены повреждения.

Компания просит жителей без промедления сообщать о замеченных во время гидравлической проверки утечках воды в теплосетях, позвонив по бесплатному телефону 800 000 90.

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