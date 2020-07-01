Covid-19 в Латвии: три новых случая за сутки

За прошедшие сутки проведен 1941 тест на Covid-19. В целом за время пандемии в Латвии сделано 152 778 тестов, заболевание выявлено у 1121 человека.

Выздоровели 974 человека, умерли 30 человек (2,7%).

В настоящее время Covid-19 больны 114 человек.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся пять пациентов, у четырех заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

Всего из стационаров выписаны 180 пациентов.