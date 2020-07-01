За пьяную езду будут наказывать строже: штрафы до 2000 евро

Административные наказания до сегодняшнего дня были предусмотрены Кодексом административных нарушений, а теперь они включены в отраслевые нормативные акты. В 2018 году Сейм утвердил закон об административной ответственности, который с сегодняшнего дня предусматривает ряд изменений в административных наказаниях.

Поправки к закону о дорожном движении предусматривают увеличение штрафов для пьяных водителей, поскольку с сегодняшнего дня больше не существует мера наказания в виде административного ареста, которая ранее к ним применялась.

За управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, если в выдохе или крови обнаружена концентрация алкоголя более 1 промилле, но не выше 1,5 промилле, штраф в размере 120 евро будет применяться к водителям велосипедов, а к водителям других транспортных средств - от 850 до 1400 евро с лишением прав на 3 года.

Ранее за это нарушение к водителям велосипедов и мопедов применялись штрафы в размере 120 евро, к водителям других транспортных средств - административный арест и денежный штраф на сумму от 850 до 1200 евро, а также лишение прав на 2 года.

При опьянении выше 1,5 промилле штрафы для водителей транспортных средств составят от 1200 до 2000 евро с лишением прав на 5 лет.

Такое же наказание будет применяться к тем, кто сел за руль под воздействием наркотических, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ.

Ранее за такое нарушение применялся административный арест и штраф в размере от 1200 до 1400 евро с лишением прав на 4 года.

Изменения в законе предусматривают, что за попытку скрыться от полиции в дальнейшем водитель может быть оштрафован на сумму от 1200 до 2000 евро и лишен прав на 5 лет.