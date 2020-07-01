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В наше время практически невозможно представить себе ситуацию, когда в доме нет подачи горячей воды. Однако до сих пор еще подача горячей воды является централизованной не во всех городах, не говоря уже о поселках и деревнях. Поэтому жителям многих территорий приходится решать эту проблему самостоятельно, ища как удобные, так и экономические в использовании варианты. В течение многих лет популярными были водонагреватели или бойлеры.

Однако на рынке появилась альтернатива - проточные водонагреватели. Основное их отличие от водонагревателей - это мгновенный нагрев воды. В принципе, все просто и происходит мгновенно - Вы включаете холодную воду, она проходит через корпус нагревателя (где расположен нагревательный элемент), и Вы мгновенно получаете уже теплую воду из крана. Приятно? Определенно! И эти обогреватели имеют ряд других существенных преимуществ:

Компактные размеры . Этот параметр часто имеет решающее значение при выборе между бойлером и проточным нагревателем, особенно если помещение маленькое. Бойлер даже небольшого объема (20-30 л) достаточно массивный, Вам нужно будет найти место, где его установить и безопасно закрепить. Проточный водонагреватель представляет собой очень компактную коробку, для которой место найдется где угодно - на кухне, в ванной или туалете. Модели с меньшей мощностью обычно состоят только из небольшого корпуса и смесителя, который можно прикрепить непосредственно к раковине или душу.

. Этот параметр часто имеет решающее значение при выборе между бойлером и проточным нагревателем, особенно если помещение маленькое. Бойлер даже небольшого объема (20-30 л) достаточно массивный, Вам нужно будет найти место, где его установить и безопасно закрепить. Проточный водонагреватель представляет собой очень компактную коробку, для которой место найдется где угодно - на кухне, в ванной или туалете. Модели с меньшей мощностью обычно состоят только из небольшого корпуса и смесителя, который можно прикрепить непосредственно к раковине или душу. Экономия денег . Существует миф, что проточные водонагреватели потребляют гораздо больше электроэнергии, чем обычные водонагреватели. Но это не соответствует правде. Проточный нагреватель использует электричество только тогда, когда кран открыт. Да, на данный момент он потребляет гораздо больше ресурсов, но в течение гораздо более короткого периода времени по сравнению с накопительными нагревателями. В результате при регулярном использовании энергопотребление обоих устройств будет примерно одинаковым, а при нерегулярном использовании - Вы даже сэкономите!

. Существует миф, что проточные водонагреватели потребляют гораздо больше электроэнергии, чем обычные водонагреватели. Но это не соответствует правде. Проточный нагреватель использует электричество только тогда, когда кран открыт. Да, на данный момент он потребляет гораздо больше ресурсов, но в течение гораздо более короткого периода времени по сравнению с накопительными нагревателями. В результате при регулярном использовании энергопотребление обоих устройств будет примерно одинаковым, а при нерегулярном использовании - Вы даже сэкономите! Экономия времени . С этим нагревателем Вы получите неограниченное количество горячей воды в любое время. Вы можете забыть об ожидании, пока вода наконец прогреется. Особенно удобно для многодетных семей, когда кто-то всегда стоит в очереди на вечерние душевые процедуры.

. С этим нагревателем Вы получите неограниченное количество горячей воды в любое время. Вы можете забыть об ожидании, пока вода наконец прогреется. Особенно удобно для многодетных семей, когда кто-то всегда стоит в очереди на вечерние душевые процедуры. Привлекательный дизайн . Производители действительно заботятся об эстетической стороне проточных водонагревателей. В отличие от накопительного водонагревателя, это современное устройство придаст интерьеру элегантность.

. Производители действительно заботятся об эстетической стороне проточных водонагревателей. В отличие от накопительного водонагревателя, это современное устройство придаст интерьеру элегантность. Безопасное для здоровья использование . Это уже всем известный факт, что в бойлерах могут размножаться неблагоприятные для организма бактерии, которые могут вызывать опасные заболевания легких. Проточная система обеспечивает нас водой, предотвращая возможность развития бактерий.

. Это уже всем известный факт, что в бойлерах могут размножаться неблагоприятные для организма бактерии, которые могут вызывать опасные заболевания легких. Проточная система обеспечивает нас водой, предотвращая возможность развития бактерий. Удобное управление . Большинство нагревателей оснащены экранами, на которых Вы можете видеть текущую температуру воды. Вы также можете отрегулировать температуру в соответствии с Вашими потребностями, с помощью кнопок или ручки.

. Большинство нагревателей оснащены экранами, на которых Вы можете видеть текущую температуру воды. Вы также можете отрегулировать температуру в соответствии с Вашими потребностями, с помощью кнопок или ручки. Простой уход. Бойлеры необходимо регулярно чистить, чтобы они работали эффективно и безопасно. С проточным водонагревателем Вам не нужно будет об этом беспокоиться, поскольку они практически не нуждаются в обслуживании.

Как видите, преимуществ достаточно, поэтому эти относительно недорогие, привлекательные и производительные устройства уже нашли много поклонников. Где они, как правило, устанавливаются? Где угодно! Вы можете выбрать его для интенсивного и регулярного использования в квартирах и частных домах, менее интенсивного использования в офисах, гостевых домах, общественных местах и ​​туалетах или в качестве резервного варианта на лето, когда, например, проводятся ремонтные работы и водоснабжение временно отключается. Это также отличный выбор для дач и загородных домов, которые Вы посещаете в основном только в теплое время года. Вы можете прийти туда в любое время и сразу принять душ. Вам не нужно ждать, пока водонагреватель нагреется, и беспокоиться о достаточном количестве воды для всей семьи. Конечно, проточные нагреватели для регулярного и периодического использования будут отличаться как по параметрам, так и по цене. Для того чтобы устройство полностью соответствовало Вашим потребностям и долгое время радовало Вас своей работой, перед покупкой обязательно нужно будет ознакомиться с некоторыми техническими параметрами. Мы также рассмотрим их далее.

Как выбрать проточный водонагреватель, который максимально соответствует Вашим потребностям?

С выбором бойлера все обычно понятно - чем больше воды Вы планируете потреблять, тем больше необходим объем резервуара. Как насчет проточного водонагревателя? В основном, решающим является тот же вопрос - насколько регулярно и интенсивно Вы планируете потреблять горячую воду? И вывод очевиден - чем больше Вы будете использовать устройство, тем мощнее оно должно быть!

Итак, первое и самое важное, на что следует обратить внимание при выборе проточного нагревателя, - это его мощность. Чем больше мощность, тем выше производительность прибора (л / мин) и выше температура воды. Как правило, мощность нагревателей варьируется от 1,5 до 20 кВт. Устройства мощностью 2-4 кВт будет достаточно для раковины на кухне или в ванной комнате. Вы сможете мыть руки и посуду в приятной теплой воде, около 35 ° С, но не ждите более высоких температур воды. Нагреватели мощностью 7-17 кВт уже будут достаточно мощными, чтобы достигать более высокую температуру и комфортно мыться в душе, но если Вы установите устройство мощностью 21 кВт и более, несколько человек без забот смогут помыться в ванне.

ФОТО: Publicitātes foto

Таким образом, для кафе, общественных туалетов, кухни на дачи или квартире водонагреватели до 4 кВт будут наиболее подходящим выбором с точки зрения эффективности и цены! С другой стороны, регулярные посещения душа определенно нуждаются в более продуктивных устройствах. Следует также отметить, что водонагреватели с низкой мощностью часто не работают достаточно эффективно в течение зимы. Вода будет чуть теплой, Вы сможете только помыть руки и посуду. Чтобы зимой мыться в душе, необходимо выбирать более мощное устройство.

Если Вы решили купить более мощный проточный водонагреватель, обязательно обратите внимание на еще один чрезвычайно важный аспект - электромонтаж Вашего дома. Обратите внимание, что для нагревателей мощностью более 5 кВт рекомендуется трехфазное подключение к сети (380 В). Если проводка в Вашем доме или на даче относительно старая, она может не выдержать нагрузки, и деньги, которые Вы потратите на новый водонагреватель, будут зря потрачены. Если Вы не разбираетесь в электричестве, то перед покупкой мощных водонагревателей обязательно проконсультируйтесь с электриком, который в случае необходимости поможет решить проблему.