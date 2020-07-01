Кариньш: зарплаты медикам можно было бы увеличить, если бы все платили социальные взносы

Зарплаты медиков, как и планировалось, можно бы было увеличить на 10%, если бы уже с нового года за всех фактически работающих платили бы равноценные минимальные социальные выплаты, заявил в интервью передаче Rīta panorāma Латвийского телевидения премьер-министр Кришьянис Кариньш.
По его словам, необходимо добиться того, чтобы в Латвии больше нельзя было нелегально работать, не платить минимальные социальные выплаты и не подготавливать себя к различным ударам судьбы, сообщает агентство LETA.
"Если бы мы все в стране платили бы этот налог, это принесло бы больше денег в систему", - пояснил премьер.
Кроме того, дополнительно ищется, как "немного передвинуть" доходы госбюджета с нынешних налогов, обозначив конкретную сумму на здравоохранения.
"Комбинации этих двух вещей может быть достаточно, чтобы в системе здравоохранения было куда больше денег и можно было бы в том числе и решить проблему зарплат, но здесь необходима договоренность пяти политических партий", - сказал Кариньш.
На вопрос, насколько велико единогласие по данному вопросу у партнеров по коалиции, премьер ответил, что
"идейно до этого все уже сказали "да", но, как мы все знаем, от идейного "да" до конкретного "да" еще много шагов, и я продвигаюсь с этими шагами, мы с партнерами работаем".
Напомним, ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле отметила, что неизвестность в отношении того, как и с какой скоростью экономика Латвии будет восстанавливаться после вызванного Covid-19 кризиса, не позволяет с уверенностью сказать, что уже в этом году зарплаты медиков можно будет увеличить на 10%.
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