Кариньш: зарплаты медикам можно было бы увеличить, если бы все платили социальные взносы

По его словам, необходимо добиться того, чтобы в Латвии больше нельзя было нелегально работать, не платить минимальные социальные выплаты и не подготавливать себя к различным ударам судьбы, сообщает агентство LETA.

"Если бы мы все в стране платили бы этот налог, это принесло бы больше денег в систему", - пояснил премьер.

Кроме того, дополнительно ищется, как "немного передвинуть" доходы госбюджета с нынешних налогов, обозначив конкретную сумму на здравоохранения.

"Комбинации этих двух вещей может быть достаточно, чтобы в системе здравоохранения было куда больше денег и можно было бы в том числе и решить проблему зарплат, но здесь необходима договоренность пяти политических партий", - сказал Кариньш.

На вопрос, насколько велико единогласие по данному вопросу у партнеров по коалиции, премьер ответил, что

"идейно до этого все уже сказали "да", но, как мы все знаем, от идейного "да" до конкретного "да" еще много шагов, и я продвигаюсь с этими шагами, мы с партнерами работаем".

Напомним, ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле отметила, что неизвестность в отношении того, как и с какой скоростью экономика Латвии будет восстанавливаться после вызванного Covid-19 кризиса, не позволяет с уверенностью сказать, что уже в этом году зарплаты медиков можно будет увеличить на 10%.