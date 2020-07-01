Высшие учебные заведения могут начинать прием студентов

Сегодня начинается регистрация поступающих в вузы и колледжи после получения среднего образования. Однако регистрацию поступающих, которые получили среднее образование за рубежом и не претендуют на бюджетные места, вузы могли начать уже с 29 апреля.

Как сообщалось, экзамены для выпускников средних школ в этом году проходят со 2 июня по 7 июля, а тем школьникам, которые не смогут сдать централизованные экзамены в это время, будет предоставлен дополнительный срок - с 9 по 30 июля.