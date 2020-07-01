Ср, 1.07.2020
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Живет в особняке и носит платья 19-го века: девушка, предпочитающая викторианскую эпоху

ФОТО: Instagram

25-летняя Жаклин Браун последние три года живет в викторианском стиле с соответствующим тому времени гардеробом.

Жительница США воплотила свою мечту в жизнь. Она живет как герцогиня 19 века. Кроме того, Браун стала смотрительницей особняка 19 века. 

Викторианская мода пленила Жаклин еще в то время, когда она училась в университете, однако она не думала, что ей самой удастся так жить. Хозяева особняка разрешили Жаклин жить в доме, чтобы присматривать за вещами и привлекать туристов. 

Жаклин предполагает, что ее симпатия к эпохе появилась после поездок с сестрой в антикварные магазины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стоит отметить, что такая любовь обходится совсем недешево. За последние три года Жаклин Браун потратила на винтажные вещи около 5000 долларов, пишет DailyMail.

В шкафу Жаклин находится 20 винтажных платьев. Часть из них она приобрела в Интернете, часть одолжила у хозяев особняка, в котором работает.

"Мне нравится, что женщины были женственными, и мне нравится романтика ухаживаний. Я стараюсь одеваться исторически, что бы я ни делала, и я почти никогда не ношу брюки",

- призналась девушка изданию. 

В свою очередь, девушка признается, что ей нравится тот факт, что у викторианцев были кареты вместо автомобилей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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