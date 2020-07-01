Видео ⟩ Страшное ДТП в Таллинне: 20-летний водитель отличается агрессивным характером

Первое насильственное преступление Халилов совершил, когда ему было всего 17 лет. У него возникла ссора со знакомым по соцсетям, а кульминации конфликт достиг на мойке, расположенной на Лаагна-теэ, где несовершеннолетний Халилов ударил знакомого четыре раза кулаком в лицо. В своих показаниях он объяснил, что хотел, чтобы потерпевший перед ним извинился, и просто не смог сдержать эмоций. Потерпевший и Халилов встретились в прокуратуре, попросили друг у друга прощения и достигли договоренности. Халилов раскаялся в содеянном.

Поскольку на тот момент он был несовершеннолетним и судимостей не имел, следствие по уголовному делу было прекращено по принципу оппортунитета.

Через два года Халилов снова пустил в ход кулаки. Имеющий сейчас основное образование Халилов до 2018 года учился в Таллиннской Мустйыэской гимназии, которую в итоге бросил. В мае 2019 года он решил посетить свою бывшую школу, правда, не с целью обучения.

После пятого урока, примерно в 12.30, он зашел в здание школы, поднялся на третий этаж и, не произнеся ни слова, ударил своего бывшего одноклассника ногой в лицо так, что потерпевший отлетел и ударился затылком о стену, а его очки упали на пол. После этого Халилов ушел: тоже молча, как и пришел.

На допросе в полиции Халилов сказал, что рассердился, потому что после того, как он бросил школу, его бывшие одноклассники начали над ним издеваться. В социальной сети "ВКонтакте" они создали аккаунт на имя "Кебаб Халилов", в котором выставляли фотографии азербайджанца Халилова в таком виде, будто он бисексуален и ищет себе друга. Халилов рассказал, что обратился к создавшему аккаунт однокласснику и попросил его удалить страницу, но безрезультатно. Тогда он и отправился сводить с ним счеты.

Халилова обвинили в злостном нарушении общественного порядка, суд завершился договорным производством: Халилова обязали выплатить потерпевшему 1000 евро.

Работы нет

Родители Халилова надеются, что их сын и на этот раз избежит строгого наказания. По оценке ведущей страховой случай страховой фирмы ERGO Insurance SE, за аварию, произошедшую 20 июня, на 100 процентов отвечает водитель BMW.

Автомобиль BMW X5 M50D в 2017 году пригнали в Эстонию из Германии. Машину с тем же VIN-кодом продавали на портале auto24.ee, но тогда он имел регистрационный номер 999 SAS. За BMW сначала просили 47 000 евро, но затем снизили цену до 40 000 евро. 27 ноября 2018 года машину купила неизвестная фирма. Номера поменяли 18 мая 2020 года.

Иса Халилов явно получил внедорожник в подарок на день рождения, поскольку отмечал этот праздник за две недели до того. И в СМИ публиковалось фото, на котором Иса позирует с соответствующим номерным знаком.

И хотя машина была куплена на фирму, нет информации о том, что Иса Халилов где-то работал. У его отца есть фирма Samisa Grupp OÜ, которая владела кафе "Азари", расположенным на Вильяндиском шоссе. Согласно последнему экономическому отчету, представленному за 2018 год, оборот фирмы составил всего 27 000 евро. Для сравнения: годовой оборот кафе Järve Grill ja Resto или фирмы Curry OÜ в 2018 годк составил 156 000 евро. Кафе "Азари"» на тот момент не работало уже четыре года. В 2015 году доход от продаж составил 59 907 евро.

Поэтому вопрос, откуда взялись деньги на такую дорогую машину, повисает в воздухе.

Согласно материалам судебных дел у Халилова-старшего был и второй бизнес – международные перевозки.