Лидером списка НКП на выборах в Рижскую думу будет Линда Озола

Лидер НКП, министр юстиции Янис Борданс, представляя Озолу, отметил, что она обеспечит в столице, как и в самой партии, стабильные и последовательные перемены.

"Этот человек несет в себе консервативные ценности, связанные с семейными ценностями, и они будут реализованы через программу НКП, которая ориентирована на людей и семьи в Риге", - сказал Борданс.

Руководитель парламентской фракции НКП Юрис Юрашс, который ранее выдвигался партией в мэры, подчеркнул, что сегодня дан новый старт предвыборной кампании НКП.

В партии было принято решение, что он должен продолжать возглавлять юридическую комиссию Сейма и фракцию, поэтому не может участвовать в выборах.

"Мы очень надеемся, что с нашим новым кандидатом - очень честным, умным и смелым человеком, мы оправдаем надежды рижан, чтобы Рига изменилась и стала дружественной для людей", - сказал политик.

Озола подчеркнула, что является рижанкой, и в НКП вступила потому, что видела несправедливость в том, как происходит принятие решений в Риге.

"Прежнее руководство думы вошло в историю громкими коррупционными скандалами, сотнями консультантов, разрушающимися улицами и сокращающейся численностью жителей, потому что люди бегут из Риги. Каждому было ясно, что так продолжаться больше не может", - заявила кандидат в мэры, подчеркнув, что ее программа на выборах будет основана на законности и эффективном использовании средств.