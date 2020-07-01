Боль, страдания и смерть: в Риге родители обвиняются в насилии над детьми; шестилетний мальчик умер

Согласно обвинению, родители с ноября 2017 года по январь 2020 года насильственно и жестоко обращались со своими детьми - били и толкали их, а также пренебрежительно к ним относились.

Кроме того, детям не была обеспечена должная медицинская забота и соответствующая возрасту среда.

Семья жила в строительном вагончике в Риге. В ночь на 25 января 2020 года в вагончике начался пожар и шестилетний мальчик получил опасные для жизни ожоги. Однако родители ребенка не совершили никаких целенаправленных действий, чтобы оказать ребенку необходимую помощь, выяснила прокуратура.

Отец ребенка осознанно употреблял свои лекарства, причиняя ребенку еще большие страдания и боль. 28 января мальчик умер.

В свою очередь малолетняя дочь видела страдания брата, что повлияло на ее психоэмоциональное состояние, нанесло моральный вред, эмоциональные страдания и психоэмоциональную травму, считает прокуратура.

Мужчина обвиняется и в том, что угрожал своему брату убийством.

Отец детей обвиняется по четырем статьям Уголовного закона, мать - по трем.

Дело передано на рассмотрение суда Видземского предместья Риги.