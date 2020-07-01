Ср, 1.07.2020
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Скандал в Индии: тела жертв Covid-19 в мусорных мешках бросали в общую могилу

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

В южном индийском штате Карнатака произошел скандал в связи с видео, на котором видно, как в общую могилу бросают останки жертв Covid-19, сообщает ВВС.

Видео распространилось в соцсетях, на нем видны одетые в защитную одежду люди, которые бросают помещенные в мешки для мусора останки людей в предварительно вырытые для этих целей ямы.

Инцидент связан с останками восьми человек. Они несколько дней назад умерли от Covid-19.

Чиновники Карнатаки уже извинились за неуважительное отношение к умершим. Власти отметили, что бросавшие останки работники уже отстранены от выполнения обязанностей.

В Карнатаке до сих пор зарегистрировано около 250 связанных с Covid-19 смертей. Штат считается одним из наиболее удачливых в борьбе с эпидемией нового коронавируса.

В Индии всего зарегистрировано около 600 000 случаев Covid-19. По числу зараженных Индия находится на четвертом месте в мире.

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