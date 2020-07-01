В Лимбажи до смерти избит пенсионер

Так, в воскресенье, 28 июня, поздним вечером была получена информация о том, что в одной из квартир в Лимбажи во время конфликта мужчина нанес телесные повреждения мужчине 1930 года рождения, в результате чего наступила смерть пострадавшего.

Согласно предварительной информации, между живущими под одной крышей мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один, применив физическую силу, нанес телесные повреждения другому. Пострадавший от полученных травм скончался.

По подозрению в совершении этого преступления был задержан мужчина 1954 года рождения. К задержанному применена мера пресечения в виде ареста.

В ходе расследования уголовного процесса выясняются точные обстоятельства произошедшего, в том числе и мотивы, отметили в полиции.