Прогноз Moody's: ВВП Латвии в этом году уменьшится на 7,3%

По мнению Moody's, кредитный рейтинг Латвии, который установлен на уровне А3, поддерживают три главных фактора - гибкая и относительно диверсифицированная экономика, умеренный уровень государственного долга и эффективная политика.

Агентство прогнозирует, что пандемия нового коронавируса в этом году вызовет резкое падение ВВП Латвии, которое составит 7,3%, что окажет существенное негативное влияние на финансовое положение государства.

Предполагается, что дефицит бюджета в этом году достигнет 9,8% от ВВП, а бремя долговых обязательств страны вырастет на 12,4 проц. пункта, при этом сохранившись умеренным и соответствующим кредитному рейтингу "А".

Moody's прогнозирует, что постепенное восстановление латвийской экономики начнется во второй половине этого года, а в следующем году экономика вернется к росту на 4,7%.

Несмотря на то, что скандалы с отмыванием денег и коррупцией в 2018 году вызвали обеспокоенность по поводу качества и целостности финансового надзора, правительство Латвии с тех пор продемонстрировало значительный прогресс в этих областях, отмечает агентство.

Moody's установило кредитный рейтинг Латвии на уровне A3 в феврале 2015 года.