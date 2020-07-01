Министр финансов: в Латвии может быть введен налог на здравоохранение

Министр подчеркнул, что при этом общее налоговое бремя для работающих не изменится.

Налог на здравоохранение может состоять из 1% от социальных взносов, 2% от налога солидарности и 2% от подоходного налога с населения (IIN).

"В формировании бюджета здравоохранения должны участвовать все, поэтому 3% социальных взносов и 2% от поступлений IIN будут направляться на здравоохранение", - сказал Рейрс.

Вторым направлением налоговой реформы станут минимальные социальные взносы для тех групп населения, которые в настоящее время работают в специальных налоговых режимах - плательщиков налога с микропредприятий, самозанятых и др.