Ср, 1.07.2020
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Министр финансов: в Латвии может быть введен налог на здравоохранение

Янис Рейрс

ФОТО: Ieva Makare/LETA

В рамках улучшения налоговой системы рассматривается возможность ввести налог на здравоохранение в размере 5%, сказал министр финансов Янис Рейрс в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио.

Министр подчеркнул, что при этом общее налоговое бремя для работающих не изменится.

Налог на здравоохранение может состоять из 1% от социальных взносов, 2% от налога солидарности и 2% от подоходного налога с населения (IIN).

"В формировании бюджета здравоохранения должны участвовать все, поэтому 3% социальных взносов и 2% от поступлений IIN будут направляться на здравоохранение", - сказал Рейрс.

Вторым направлением налоговой реформы станут минимальные социальные взносы для тех групп населения, которые в настоящее время работают в специальных налоговых режимах - плательщиков налога с микропредприятий, самозанятых и др.

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