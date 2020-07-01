У врача Детской больницы констатирован Covid-19

У врача отделения неотложной медицинской помощи и наблюдения Детской клинической университетской больницы подтверждено заболевание Covid-19, сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя больнеицы Уну Греневицу.
Известно, что врач последний раз был в контакте в отделении 26 июня. В качестве круга возможных контактных лиц установлены более 40 сотрудников больницы и 22 пациента.
Ни у одного сотрудника больницы, установленного как контактное лицо, симптомов пока что нет. Всех их попросили соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
Отделение неотложной помощи Детской больницы продолжает работу в круглосуточном режиме как и ранее, оказывая неотложную помощь детям.
С контактными лицами - пациентами и их родителями - свяжется эпидемиолог SPKC.
Напомним, ранее в Детской больнице Covid-19 был констатирован у пациента. Кроме того, заражение коронавирусом было обнаружено у одного из работников больницы.
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