У врача Детской больницы констатирован Covid-19

Известно, что врач последний раз был в контакте в отделении 26 июня. В качестве круга возможных контактных лиц установлены более 40 сотрудников больницы и 22 пациента.

Ни у одного сотрудника больницы, установленного как контактное лицо, симптомов пока что нет. Всех их попросили соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

Отделение неотложной помощи Детской больницы продолжает работу в круглосуточном режиме как и ранее, оказывая неотложную помощь детям.

С контактными лицами - пациентами и их родителями - свяжется эпидемиолог SPKC.

Напомним, ранее в Детской больнице Covid-19 был констатирован у пациента. Кроме того, заражение коронавирусом было обнаружено у одного из работников больницы.