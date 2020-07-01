ВИДЕО ⟩ Впечатляет! Глава UFC показал "бойцовский остров"

"Бойцовский остров" находится на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ). Именно там с 11 по 25 июля состоится четыре турнира под эгидой UFC.

Площадь острова составляет 25 квадратных километров. Он находится в шаговой доступности от аэропорта, а по прибытии бойцы будут проходить тестирование на коронавирус.

В главном поединке вечера на турнире UFC 251 сойдутся действующий чемпион в полусреднем весе Камару Усман (16 побед, 1 поражение) и претендент на пояс Гилберт Бернс (19:2).

В со-главном бою встретятся Александр Волкановский (21:1) и Макс Холлоуэй (21:5). Ну и наконец в бою за титул чемпиона мира UFC в легчайшем весе встретятся россиянин Пётр Ян (14:1) и бразилец Жосе Альдо (28:6).

Дана Уайт опубликовал видео, где видна инфраструктура, которую удалось построить за месяц. На острове находятся три медицинских комплекса, множество тренировочных залов и центров.

This is the first look at the testing and infrastructure being built on Fight Island (Yas Island, Abu Dhabi). This experience is going to so BADASS for my fighters and my staff!!! #InAbuDhabi @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/dog3eIhxxC — danawhite (@danawhite) June 30, 2020