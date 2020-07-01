Ср, 1.07.2020
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ВИДЕО ⟩ Впечатляет! Глава UFC показал "бойцовский остров"

ФОТО: Reuters/ScanPix

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт показал, как будет выглядеть "бойцовский остров", на котором, начиная с июля, будут проводить вечера единоборств.

"Бойцовский остров" находится на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ). Именно там с 11 по 25 июля состоится четыре турнира под эгидой UFC. 

Площадь острова составляет 25 квадратных километров. Он находится в шаговой доступности от аэропорта, а по прибытии бойцы будут проходить тестирование на коронавирус.

В главном поединке вечера на турнире UFC 251 сойдутся действующий чемпион в полусреднем весе Камару Усман (16 побед, 1 поражение) и претендент на пояс Гилберт Бернс (19:2).

В со-главном бою встретятся Александр Волкановский (21:1) и Макс Холлоуэй (21:5). Ну и наконец в бою за титул чемпиона мира UFC в легчайшем весе встретятся россиянин Пётр Ян (14:1) и бразилец Жосе Альдо (28:6).

Дана Уайт опубликовал видео, где видна инфраструктура, которую удалось построить за месяц. На острове находятся три медицинских комплекса, множество тренировочных залов и центров.

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