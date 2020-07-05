Территория лжи ⟩ История и политика: 16 марта - традиционный день Латвии в российских СМИ

Хотя в последние годы мероприятия 16 марта в Риге проходят скромно, без особого внимания. Нет митингов и громких акций протеста антифашистов. В этом году все мероприятия были отменены из-за карантина, вызванного пандемией Covid-19. Но и в этом году 16 марта в России не обошли Латвию без внимания.

Накануне 75-летия победы был опубликован труд "Соучастники нацистских преступлений. 96 ветеранов латвийского легиона СС, которые еще живы" Авторами брошюры являются историки Александр Дюков и Владимир Симиндей.

Оба включены в так называемый черный список и въезд в Латвию им запрещен.

Дюков стал персоной нон грата после организованной им выставки о судьбе вывезенных во время войны в Латвию детей из России и Беларуси. Этой выставкой Дюков пытался рассказать о том, как латышские коллаборационисты убивали и угоняли в рабство тысячи российских и белорусских детей.

Владимир Симиндей работал в посольстве России в Латвии, по окончании службы продолжил карьеру в фонде, возглавляемом Дюковым и неоднократно недружественно публично высказывался о Латвии.

Опубликованный накануне 75-летия победы труд "Соучастники нацистских преступлений. 96 ветеранов латвийского легиона СС, которые еще живы" - это по сути список имен и фамилий ветеранов легиона с указанием их места их прошлой службы и нынешним местом жительства.

И хотя в брошюре не указано ни в каком звании служили эти люди, как попали в легион, и о том, какие преступления они совершили - все они заранее называются преступниками.

Брошюра свободно доступна в интернете. Предваряет список ветеранов легиона историческая справка о роли латвийского легиона, о том, как он создавался из полицейских батальонов. Указывается и на то, что на Нюрнбергском процессе СС признан преступной организацией, за исключением тех, кто был насильно призван в легион.

Дюков и Симендей заявляют, что только половина из легионеров были призваны насильно, остальные вступили по своей воле, и поэтому являются преступниками.

Несмотря на то, что нет никаких доказательств вины в преступлениях упомянутых в брошюре легионеров, в программе 16 марта все они названы преступниками и поэтому должны подвергнуться преследованию.

Участники дискуссии заявляют, что продолжат поиск и предание огласке имен бывших латвийских легионеров. Брошюру переведут на английский и раздадут по посольствам.

Были также проведены параллели с деятельностью Центра Симона Визенталя, который неотступно занимается поиском и преследованием бывших военных преступников, и оказанием давления на страны, которые не оказывают им поддержки в этой деятельности.

По мнению латвийских политологов опубликование такого псевдонаучного труда свидетельствует об изменении тактики в вопросе об ответственности Латвии за нацистские преступления.

Так Андрис Кудорс полагает, что прежняя кампания о том, что Латвия - это страна, в которой возрождается фашизм и в которой по улицам маршируют фашисты провалилась.

На Западе в это уже никто не верит. Поэтому публикация имен оставшихся в живых легионеров - это попытка вызвать волнения внутри общества. И такая тактика проявляется со стороны России в последнее время не только в отношении Латвии, но и Эстонии, Литвы и Финляндии, отмечает Кудорс.

И именно Финляндии уделяется большое внимание в последнее время, так российский следственный комитет расследует деятельность финских военных в Карелии, рассказал Кудорс.

Видео: 16 марта - традиционный день Латвии в российских СМИ