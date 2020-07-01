В стене частного дома в Видземе нашли редкие и ценные документы КГБ

Сообщается, что в доме были обнаружены три большие папки с документами, о существовании которых ранее было неизвестно. Эксперты практически не сомневаются в подлинности документов.

В свое время в доме жил сотрудник ЧК, и вполне вероятно, что именно он эти документы спрятал по пока еще невыясненным причинам.

Документы связаны с контрразведкой. Согласно приказу Владимира Крючкова, председателя КГБ, все они должны были быть уничтожены в 1990 году в связи с распадом СССР.

"Очевидно, по какой-то причине один из сотрудников КГБ не сделал этого и спрятал эти документы. Так они попали к нам", - сказал старший эксперт Латвийского Национального архива Гинтс Зелменис.

Документы охватывают широкий период времени. Самые старые датируется 1943-1944 годами, когда Красная Армия во время Второй мировой войны начала возвращаться в Латвию. В них содержатся сообщения о партизанах национального сопротивления и их сторонниках. Например, о партизанском лидере Абрене Петерисе Супе.

Документы 1960-х и 1970-х годов описывают ситуацию в различных латвийских сельских советах, в основном в Видземе; рассказывают о лицах, нежелательных для советского правительства в каждом конкретном муниципалитете.

Новейшие документы датируются 1989 годом. Это отчеты о деятельности "Хельсинки-86" и Латвийского народного фронта, а также о различных диссидентах.