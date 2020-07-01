Ни одна из больниц еще не получила обещанные компенсации за работу во время коронакризиса

Реагируя на прозвучавшие в общественном пространстве сомнения, министр здравоохранения Илзе Винькеле на пресс-конференции в конце мая заверила, что медицинские учреждения получат компенсации за доплаты медикам в связи работой во время кризиса Covid-19, и что для этого разработана определенная процедура. В тоже время на процесс выплат повлиял тот факт, что в решение вопроса вовлечены несколько министерств.

Согласно данным Латвийского общества больниц, на данный момент доплаты медикам за выполненную работу из своих средств смогли выплатить только 53% муниципальных больниц. Не получены также компенсации за приобретение индивидуальных средств защиты.

Глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс сообщает, что в настоящее время больницы самоуправлений стоят перед сложным выбором: выплатить работникам обещанные правительством, но до сих пор не компенсированные доплаты из своих средств или заплатить им после получения денег от государства.

Глава Латвийского общества больниц подчеркивает, что невыполненные обещания негативно влияют на мотивацию работников, а впереди, возможно, ждет еще одна волна Covid-19.