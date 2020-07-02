Уга Думпис: о второй волне Covid-19 больше не говорим

Проблема может быть с гриппом, когда в комбинации будут оба этих вируса. Эпидемия гриппа вместе с эпидемией Covid-19. Может быть неясность с тем, кто чем болеет.

Таким образом может быть и большая нагрузка на больницы и могут быть введены ограничения, если обе инфекции будут распространяться вместе. В этом году перекрытия практически не было. Эпидемия гриппа закончилась, когда началась Covid-19. К сожалению, никто не может сказать, как будет осенью. Однако ясно, что эта вспышка может вернуться раньше осени. Это может произойти или не произойти вообще.

В таком случае почему мы рискуем?

Потому, что по-прежнему некоторые люди очевидно нарушают все ограничения и не могут ужиться с ними. Мы также видим, что происходит, если ограничения преувеличены. Видим, что происходит после этих тяжелых "локдаунов", происходят и беспорядки и психосоциальные последствия. Давление отменить эти ограничения огромно и со стороны бизнеса. В известной мере здесь есть логика, что нужно пытаться что-то отменить. И нужно учиться.

У нас есть уникальная возможность учиться на ошибках других [стран], а не на своих.

Так что я очень надеюсь, что, наблюдая за тем, что происходит в странах, где ограничения отменены, как они справляются с этой ситуацией, мы сможем реагировать лучше.

Под беспорядками вы подразумевали происходящее в США?

Беспорядки происходят во многих странах, не только в США, Так как этот психосоциальный аспект несомненно влияет на людей. И нужно попытаться жить по-возможности нормальнее. Многие страны пытаются каким-то образом ужиться с эпидемией, пытаются тестировать лимиты. Но очевидно, что люди не могут соблюдать эти ограничения. Это какой-то социальный феномен.

Я - инфекционист, не могу объяснить, почему, например, в Латвии, где ограничения ничтожны, людям так сильно хочется жать друг другу руку или целоваться при встрече. Поведение абсолютного риска. Зачем это нужно? Действительно без этого нельзя обойтись?

На самом деле такие моменты куда актуальнее, если мы смотрим на США и Великобританию, не научные или вирусологические вопросы, а психосоциальные. О дееспособности правительства, политиков, каким образом они коммуницируют с обществом. Как общество ведет себя, как сотрудничает. Как справиться с вирусом - мы знаем, но это исполнение просто не получается. У нас пока что получается очень хорошо, но судя по тому, что я вижу, многим кажется, что и этого слишком много.

Ежедневно против Covid-19 борются тысячи медиков. Но правительство по-прежнему скупо на увеличение зарплат. Что вы об этом думаете?

Слабость нашей системы здравоохранения - одна из причин, почему мы так чрезвычайно боимся этого вируса. Понятно, что наши больницы, ни инфраструктура, ни персонал, не смогут выдержать такие эпидемии как в Германии или Швеции. Там эпидемиологическое состояние плохое, но больницы как-то справляются. И нам, конечно, такое количество пациентов невозможно даже представить.

Таким образом, инвестиции [в здравоохранение] должны быть сейчас и немедленно. Нужно помнить, что система здравоохранения истощена как от процента от ВВП, так и в плане персонала, как в плане возраста персонала, так и инфраструктуры.

В Латвии, конечно, одна их наихудших ситуаций в Европе. Я не думаю, что проблему не осознают, но ясно, что мы говорим хотя бы об этой осени или зиме, то что-то придется делать. Нужно понимать, что люди очень устали. То, как это происходит в Латвии [борьба с вирусом], не происходит само по себе. Это результат тяжелой работы.

Можно ли этих людей, которые устали, успокоить увеличением зарплаты на 10%?

Ну, я думаю, и это не будет предложено (смеется). Конечно, вопрос о зарплатах особенно тяжело в латвийской медицине. Тут больше вопрос о принципах и системах. И нужно понимать, что этот вопрос зарплат фундаментален. Конечно, эта прибавка в 10 процентов, которую никто в этом году не обещает, чрезвычайно серьезный вопрос.

Сейчас стало совершенно ясно, что система здравоохранения - одна из главных функций государства.

С этим сейчас, я думаю, мало кто поспорит.