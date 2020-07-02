Голосование по поправкам к Конституции: обработано 99,9% голосов

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную избирательную комиссию, за внесение поправок проголосовали 77,92% россиян, против были 21,27%.

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, общая явка на голосовании после закрытия участков составила 64,99%.

Напомним, в случае поддержки поправок президентские сроки Владимира Путина обнулятся и в стране заработает новая Конституция.

Судя по всему, итоговые цифры к окончанию подсчетов голосов изменятся незначительно, а это значит, что новая редакция Конституции вступит в силу.

У ЦИК есть пять дней, чтобы подсчитать результаты голосования, и еще три дня, чтобы опубликовать их.

Главная поправка обнуляет президентские сроки Владимира Путина. Кремль старается говорить о ней пореже

Голосование закрепляет в Конституции веру в бога, память предков и принцип семьи как союза мужчины и женщины. Эти изменения, в том числе запрет двойного гражданства для чиновников или "русский язык как язык государствообразующего народа", активно использовали в агитации, хотя принципиально они ничего не меняют. А вот обнуление президентских сроков в агитации поправок умалчивалось.

Путин всего один раз - и то не в обращении к россиянам, которые он делал регулярно за последние месяцы эпидемии, а в интервью "России 1" для документального фильма "Россия. Кремль. Путин" - объяснил причины обнуления сроков.

"Если этого не будет, года через два, а я знаю это по собственному опыту, вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников. Работать надо, а не преемников искать", - сказал президент.

На вопрос, пойдет ли он на выборы снова, Путин ответил уклончиво: "Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет".