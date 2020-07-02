В США впервые зарегистрировано более 50 000 новых случаев Covid-19 за сутки

Так, за 24 часа число случаев заражения коронавирусом в США выросло на 52 898 и достигло 2 682 270.

За стуки было зарегистрировано и 706 новых смертей, связанных с Covid-19. Таким образом, общее число жертв вируса в США составило уже 128 028.

В последние дни в США выявляли по 40 000 зараженных в день, однако во вторник было зарегистрировано 42 528 новых случаев.

В некоторых городах, в том числе в Хьюстоне и Фениксе выросло и число госпитализаций, связанных с Covid-19.

В среду в Техасе было зарегистрировано 8076 новых случаев Covid-19, что стало рекордом одного дня и более чем на тысячу превысило рекордные показатели предыдущего дня.

Из-за сильного прироста случаев Covid-19 некоторые штаты США приостановили восстановление экономики.

В свою очередь в Бразилии, занимающей второе место в мире по числу случаев Covid-19 и связанных с ними смертей, количество связанных с коронавирусом летальных исходов превысило 60 000, и более 1000 из них зарегистрированы в течение последних суток.

На прошлой неделе количество новых случаев смертей, зарегистрированных в течение дня, в Бразилии было больше, чес в любой другой стране.

Всего в Бразилии насчитывается уже 1,44 миллиона заразившихся, однако истинное число может быть еще больше.