Картофельные блины: что нужно учитывать при готовке?

Картофель можно тереть как на большой, так и на мелкой терке. Мясорубка, блендер и кухонный комбайн - тоже подойдут! Главное то, какой структуры вы хотите добиться. Картофельные блины, картофель которых перетерт более мелко, будут мягче и однороднее, наоборот же - будут более хрустящими.

Также всем известно, что что со временем свежепротертый картофель становится серого цвета, а иногда даже синего. Этот неприятный тон может сохраниться, когда вы приготовите драники.

Как избежать смены цвета?

Почистите 1-2 картофелины и сразу же натрите. Добавьте измельченный лук - он не позволит картошке стать темной и придаст вкуса драникам.

Вместо лука также можно добавить несколько ложек сметаны - она не позволит картошке быстро потемнеть, а также сделает блины более нежными.

Еще несколько секретов

В классический рецепт картофельных блинов включены яйца, но можно обойтись и без них. Если в картофеле достаточно крахмала, оладьи не рассыпятся.

Мука может сделать картофельные оладьи слегка "резиновыми". Чтобы этого избежать вместо пшеничной муки можно использовать картофельный крахмал.

Только что пожаренные картофельные оладьи советуется разместить на бумажном полотенце, чтобы ушли излишки жира.