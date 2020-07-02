В этом году в пожарах пострадал уже 141 человек

В Риге было потушено семь пожаров, в других городах Латвии - два, а в краях Латвии - четыре.

За прошедшие сутки VUGD провела 31 работу по спасению и получила пять ложных вызовов.

С начала года в Латвии было потушено 4350 пожаров, 1379 из которых были связаны с возгоранием прошлогодней травы, в пожарах пострадал 141 человек, а 46 человек погибли.