В этом году в пожарах пострадал уже 141 человек

За прошедшие сутки в Латвии потушено 13 пожаров, в одном из них пострадал человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
В Риге было потушено семь пожаров, в других городах Латвии - два, а в краях Латвии - четыре.
За прошедшие сутки VUGD провела 31 работу по спасению и получила пять ложных вызовов.
С начала года в Латвии было потушено 4350 пожаров, 1379 из которых были связаны с возгоранием прошлогодней травы, в пожарах пострадал 141 человек, а 46 человек погибли.
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