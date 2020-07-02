Чт, 2.07.2020
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В этом году в пожарах пострадал уже 141 человек

Пожарный-спасатель. Иллюстрация

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

За прошедшие сутки в Латвии потушено 13 пожаров, в одном из них пострадал человек, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В Риге было потушено семь пожаров, в других городах Латвии - два, а в краях Латвии - четыре.

За прошедшие сутки VUGD провела 31 работу по спасению и получила пять ложных вызовов.

С начала года в Латвии было потушено 4350 пожаров, 1379 из которых были связаны с возгоранием прошлогодней травы, в пожарах пострадал 141 человек, а 46 человек погибли.

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