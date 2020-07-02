В Латвии за сутки выявлен один новый случай Covid-19

За прошедшие сутки проведено 1716 тестов на Covid-19. В целом за время пандемии в Латвии сделано 154 494 теста, заболевание выявлено у 1122 человек.

Выздоровели 988 человек, или 88% заболевших, умерли 30 человек (2,7%).

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся четыре пациента, у трех заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

Всего из стационаров выписан 181 пациент.