Чт, 2.07.2020
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В Латвии за сутки выявлен один новый случай Covid-19

Девушка в маске. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За последние сутки в Латвии выявлен один новый случай Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

За прошедшие сутки проведено 1716 тестов на Covid-19. В целом за время пандемии в Латвии сделано 154 494 теста, заболевание выявлено у 1122 человек.

Выздоровели 988 человек, или 88% заболевших, умерли 30 человек (2,7%).

Национальная служба здравоохранения сообщает, что в течение последних суток не госпитализирован ни один человек с Covid-19. В больницах находятся четыре пациента, у трех заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.

Всего из стационаров выписан 181 пациент.

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