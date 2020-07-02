Передача: насколько свободно в тюрьмах Латвии доступны мобильники и интернет?

После изучения доступной в интернете информации выяснилось, что мужчина попал за решетку в 2012 году - он был осужден на 11 лет за попытку убийства.

Однако в апреле этого года он вышел на свободу, так как судья решила освободить Эдгара, установив электронный надзор на 12 месяцев.

Как рассказал передаче сам Эдгар, он побывал почти во всех тюрьмах Латвии. Факт, что фото были сделаны в тюрьме, он признал, добавив, что телефон за решетку попал нелегально. Это произошло в тюрьме строгого режима.

"Когда меня в 2015 году поймали, я провел три дня в изоляторе", - рассказал Эдгар. Он мог подключиться и к интернету.

Как пояснил заместитель начальника Управления мест заключения Марис Стиврениекс, в тюрьмах закрытого типа использование и хранение мобильных телефонов запрещено.

Полученную передачей информацию проверило Управление мест заключения, которое констатировало, что фото были сделаны в уже ликвидированной тюрьме Брасас.

Стиврениекс рассказал, что сейчас ведется работа над новой редакцией закона об исполнении приговоров, в рамках которой планируется ограничить права заключенных получать товары бытовой техники, так как в них чаще всего прячут телефоны и другие запрещенные вещи.

Управление большие надежды возлагает и на развитие инфраструктуры и новую тюрьму в Лиепае.