Латвия надеется зарабатывать на космосе

Она изначально скептически относилась к необходимости такого шага, однако убедилась в том, что в действительности уже сейчас полученные в космосе данные ежедневно используются почти каждым жителем, а это соглашение позволит более широко использовать их в науке, исследованиях и технологиях, пишет в четверг газета Diena.

Реализуемые этой организацией проекты важны для экономики. Министр отметила, что для вступления соглашения в силу оно должно быть подписано обеими сторонами и ратифицировано Сеймом до 29 июля.

Министерство уже создало рабочую группу по космической политике под председательством двух министров - Шуплински и министра экономики Яниса Витенбергса, которая будет заседать не реже одного раза в квартал. Первое заседание рабочей группы состоится 9 июля.

На заседаниях рабочей группы будет обсуждаться развитие космического сектора и разработка национальной космической стратегии Латвии.

Что касается финансирования, конвенция ЕКА предусматривает, что Латвия, вкладывая как ассоциированный член ЕКА 3 млн евро в год, будет возвращать по меньшей мере 85% этих ежегодных инвестиций, которые попадут в распоряжение предприятий высоких технологий и научных организаций для продолжения развития космических технологий, инноваций, услуг и их коммерциализации на глобальном рынке.