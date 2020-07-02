Чт, 2.07.2020
Если раньше в 12 лет некоторые были осознанными спортсменами, то сейчас двенадцатилетний ребёнок не знает, где у него правая рука, а где левая. Руководитель клуба In Fight Оскар Бокис

Фото ⟩ 21-летняя дочь Сергея Бодрова-младшего впервые появилась на публике

Юрий Колокольников и Ольга Бодрова

ФОТО: https://www.instagram.com/zerkalo.space/

Дочь Сергея Бодрова-младшего пошла по стопам отца и стала актрисой. Издание "Комсомольская правда" сообщает, что на днях 21-летняя Ольга впервые появилась на публике. 

Оказалось, девушка провела церемонию закрытия международного кинофестиваля "Зеркало".

Известно, что 30 июня завершился 14-й Международный кинофестиваль "Зеркало" имени Андрея Тарковского. Церемонию закрытия вели актер Юрий Колокольников и Ольга Бодрова.

Она была с аккуратной короткой стрижкой и в черном платье. Это мероприятие стало первым появлением Ольги на публике.

"Это был мой первый опыт ведения какой бы то ни было церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким. Невероятное единение городов, стран и континентов. Включения из Индии, Америки, Греции... ", - цитирует девушку издание. 

Ольга призналась, что рада тому, что она стала причастна к такому событию. 

Напомним, она родилась в 1998 году. Когда отца не стало Ольге было четыре года. После окончания школы девушка поступила в ГИТИС. Она старалась скрывать свое происхождение, но один из преподавателей узнал в ней дочь Бодрова-младшего.

Ольга уже успела сыграть в эпизоде картины "Калашников". Сопродюсер и сценарист фильма - ее дедушка Сергей Бодров-старший. Сейчас она играет в спектаклях Академии Русского театра. 

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ