Фото ⟩ 21-летняя дочь Сергея Бодрова-младшего впервые появилась на публике

Она была с аккуратной короткой стрижкой и в черном платье. Это мероприятие стало первым появлением Ольги на публике.

"Это был мой первый опыт ведения какой бы то ни было церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким. Невероятное единение городов, стран и континентов. Включения из Индии, Америки, Греции... ", - цитирует девушку издание.

Напомним, она родилась в 1998 году. Когда отца не стало Ольге было четыре года. После окончания школы девушка поступила в ГИТИС. Она старалась скрывать свое происхождение, но один из преподавателей узнал в ней дочь Бодрова-младшего.