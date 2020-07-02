Фото ⟩ 21-летняя дочь Сергея Бодрова-младшего впервые появилась на публике

Дочь Сергея Бодрова-младшего пошла по стопам отца и стала актрисой. Издание "Комсомольская правда" сообщает, что на днях 21-летняя Ольга впервые появилась на публике.
Оказалось, девушка провела церемонию закрытия международного кинофестиваля "Зеркало".
Известно, что 30 июня завершился 14-й Международный кинофестиваль "Зеркало" имени Андрея Тарковского. Церемонию закрытия вели актер Юрий Колокольников и Ольга Бодрова.
Она была с аккуратной короткой стрижкой и в черном платье. Это мероприятие стало первым появлением Ольги на публике.
"Это был мой первый опыт ведения какой бы то ни было церемонии, и я счастлива, что он оказался именно таким. Невероятное единение городов, стран и континентов. Включения из Индии, Америки, Греции... ", - цитирует девушку издание.
Ольга призналась, что рада тому, что она стала причастна к такому событию.
Напомним, она родилась в 1998 году. Когда отца не стало Ольге было четыре года. После окончания школы девушка поступила в ГИТИС. Она старалась скрывать свое происхождение, но один из преподавателей узнал в ней дочь Бодрова-младшего.
Ольга уже успела сыграть в эпизоде картины "Калашников". Сопродюсер и сценарист фильма - ее дедушка Сергей Бодров-старший. Сейчас она играет в спектаклях Академии Русского театра.
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