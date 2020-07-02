Футбол с Владимиром Ивановым: Наверху - рекогносцировка, в середине - жарко, в подвале - подгорает

Пятый тур чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги - это две пятничные игры в Тукумсе и Валмиере, и три в субботу - в Вентспилсе и Риге. Главное отличие предстоящего тура от предыдущих - наконец-то на трибунах будут зрители, сколько - неважно, главное - они придут, потому что уже разрешено официально. Кстати, фактор болельщиков для некоторых команд может сыграть решающую роль.
Например, для дебютанта "Вирслиги" футболистов "Тукумса", которые в этом первенстве остаются единственными на бобах - без побед и очков. Как раз домашняя игра с "Меттой", которая по традиции звезд с неба не хватает - прекрасный шанс на глазах у своих болельщиков наконец-то добиться положительного результата. Для команды Юргиса Калнса - это редкий случай взять очки, и грех было бы им не воспользоваться.
В тот же день постепенно набирающая ход "Валмиера" будет принимать на домашнем стадионе юрмальский "Спартак". Тут примерно такая же ситуация - "Валмиера", которая лишь в прошлом туре созрела для первой победы, тоже прилично зависит от поддержки местных "ультрас". В эмоциональном плане так точно. По словам Тамаза Пертии, его команда прибавляет от игре к игре.
Но тут надо все-таки понимать, что календарь у "Валмиеры" был не сахар: на самом старте встречи исключительно с командами из топ-3 минувшего сезона. Исходы матчей были соответствующими (в гостях с "Ригой" - 0:2, дома с РФШ - 0:4 и на выезде с "Вентспилсом" - 2:2). Вот тут и пригодится игра с прямым конкурентом, да еще дома, да еще после первой победы над "Тукумсом" (2:0). Как раз матч с "курортниками", мне кажется, и станет самой объективной проверкой - на что способен этот коллектив, потянет ли он ту планку, которую задал в прошлом году?
Плюс еще один момент - у "Спартака" примерно те же "изъяны" в составе, как и у "Валмиеры": молодость и неопытность состава, что приводит к ущербной нестабильности. Вот 3 июля на поле Олимпийского центра "Видземе" и посмотрим - кто же из этих примерно двух равных футбольных величин более стойкий, умный и состоятельный (у "Валмиеры" - 4 очка и восьмое место, у "Спартака" - 6 очков и седьмое ).
Субботняя программа 5-го тура откроется курземским дерби, которое в лишних представлениях не нуждается. Это, как обычно, будет ну очень принципиальная встреча. Но ставлю я здесь все-таки на "желто-синих".
Не только потому, что "Вентспилс" играет дома или идет третьим в турнирной таблице (у "Лиепаи" на очко меньше и пятая позиция). Просто сейчас команда Виорела Фрунзы смотрится более организованным и сбалансированным коллективом в отличие от "Лиепаи", где проблем на старте - выше крыши. И домашнее поражение в предыдущем туре от РФШ с неприличным счетом 2:5 - лишь последствия той лихорадки, которую лиепайчане подцепили после двух относительно легких побед в первых двух турах. На одном Артуре Карашаусксе далеко не уедешь (в матче с РФШ он и гол-красавец провел, и пенальти заработал).
В "Вентспилсе", наоборот, все очень даже позитивно: явно в своей тарелке оказался Евгений Козлов, на острие атаки ребусы разгадывает Каспар Сварупс, чуть ближе к середине поля плетет кружева бразильский мастер Лукас Виллела, техника которого не перестает вызывать у меня восхищение. Так что "Лиепая" к этому дерби не подходит в роли фаворита однозначно.
Еще два матча 4 июля примет Рига. Столичные "богатеи" (не секрет, что бюджеты "Риги" и РФШ в чемпионате Латвии - самые большие) наверняка планируют в конце недели разжиться очередными тремя очками. И тут даже не так важно - кто там у них соперник.
Но даже зная это, только укрепляешься в уверенности, что никаких сюрпризов что на стадионе "Сконто", что на "Аркадии", ждать на этот раз не приходится. Действующий чемпион страны "Рига" принимает "Даугавпилс". Единственный видимый козырь у гостей - их выдающаяся результативность в последних двух матчах. Но, поверьте, эти 10 голов, проведенные в ворота "Тукумса" и "Метты", для защитников "Риги" - не показатель и никакая не страшилка. Так что даже на ничью наиграть "Даугавпилсу" в субботу будет ох как тяжело, если не сказать больше - нереально. Вся загадка лишь в том, как долго в этой встрече будет держаться хоть минимальная интрига при том, что "Рига", есть такое чувство, без проблем должна завоевать свою четвертую победу в сезоне.
Да и РФШ ничто не должно помешать взять очередные три очка, в домашней игре с "Елгавой" продлив свою победную серию до пяти матчей (у идущей на первом месте РФШ сейчас четыре победы при разности забитых и пропущенных мячей "плюс 11"). Да, скорее всего для подопечных Виктора Мороза это не будет легкая прогулка, так как "Елгава" довольно вязкая команда с неплохой для "Вирслиги" обороной. Но располагая в составе такими мастерами, как уже проявивший свои снайперские качества Эмерсон Сантана (5 голов), Седрик Куадио (по три гола и передачи), плюс Томислав Шарич, Томаш Шимкович и Артур Зюзин, а игрок сборной Латвии демонстрировал в июне умнейшую игру, было бы непростительно терять очки, как говорится, на ровном месте.
Так что после субботних игр не думаю, что в верхней части турнирной таблицы что-то серьезно поменяется. В середине - да, будет жарко, как и в подвале. Пока что весь "разогрев" этих соревнований под названием "Вирслига" идет снизу, наверху - просто своеобразная разминка и рекогносцировка сил (визуальное изучение противника в целях уточнения принятия решений) перед главными событиями сезона. А они, поверьте, не за горами.
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