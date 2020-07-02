Футбол с Владимиром Ивановым: Наверху - рекогносцировка, в середине - жарко, в подвале - подгорает

Например, для дебютанта "Вирслиги" футболистов "Тукумса", которые в этом первенстве остаются единственными на бобах - без побед и очков. Как раз домашняя игра с "Меттой", которая по традиции звезд с неба не хватает - прекрасный шанс на глазах у своих болельщиков наконец-то добиться положительного результата. Для команды Юргиса Калнса - это редкий случай взять очки, и грех было бы им не воспользоваться.

В тот же день постепенно набирающая ход "Валмиера" будет принимать на домашнем стадионе юрмальский "Спартак". Тут примерно такая же ситуация - "Валмиера", которая лишь в прошлом туре созрела для первой победы, тоже прилично зависит от поддержки местных "ультрас". В эмоциональном плане так точно. По словам Тамаза Пертии, его команда прибавляет от игре к игре.

Но тут надо все-таки понимать, что календарь у "Валмиеры" был не сахар: на самом старте встречи исключительно с командами из топ-3 минувшего сезона. Исходы матчей были соответствующими (в гостях с "Ригой" - 0:2, дома с РФШ - 0:4 и на выезде с "Вентспилсом" - 2:2). Вот тут и пригодится игра с прямым конкурентом, да еще дома, да еще после первой победы над "Тукумсом" (2:0). Как раз матч с "курортниками", мне кажется, и станет самой объективной проверкой - на что способен этот коллектив, потянет ли он ту планку, которую задал в прошлом году?

ФОТО: FK Spartaks Jūrmala (@fkspartaks/Twitter)

Плюс еще один момент - у "Спартака" примерно те же "изъяны" в составе, как и у "Валмиеры": молодость и неопытность состава, что приводит к ущербной нестабильности. Вот 3 июля на поле Олимпийского центра "Видземе" и посмотрим - кто же из этих примерно двух равных футбольных величин более стойкий, умный и состоятельный (у "Валмиеры" - 4 очка и восьмое место, у "Спартака" - 6 очков и седьмое ).

Субботняя программа 5-го тура откроется курземским дерби, которое в лишних представлениях не нуждается. Это, как обычно, будет ну очень принципиальная встреча. Но ставлю я здесь все-таки на "желто-синих".

Не только потому, что "Вентспилс" играет дома или идет третьим в турнирной таблице (у "Лиепаи" на очко меньше и пятая позиция). Просто сейчас команда Виорела Фрунзы смотрится более организованным и сбалансированным коллективом в отличие от "Лиепаи", где проблем на старте - выше крыши. И домашнее поражение в предыдущем туре от РФШ с неприличным счетом 2:5 - лишь последствия той лихорадки, которую лиепайчане подцепили после двух относительно легких побед в первых двух турах. На одном Артуре Карашаусксе далеко не уедешь (в матче с РФШ он и гол-красавец провел, и пенальти заработал).