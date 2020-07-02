В автобусах с проехавшим из Валки до Риги и обратно пассажиром с Covid-19 находились 109 человек

Так, пассажир с Covid-19 ехал на рейсах VTU Valmiera Валка - Рига и Валмиера - Валка, а также рейсом Nordeka Рига - Валмиера - Руйиена.

Представитель VTU Valmiera Зане Булмейстаре проинформировала, что на рейсе Валка - Рига общее число пассажиров до Риги было 55, однако, учитывая, что пассажиры выходили и заходили на остановках, одновременно в автобусе были 33 пассажира. В свою очередь на рейсе Валмиера - Валка всего было 22 пассажира, а одновременно в автобусе - 11.

Она пояснила, что по указаниям Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) водители автобусов не считаются контактными лицами, поэтому им не установлена самоизоляция, однако, если появятся симптомы, незамедлительно будут сданы анализы и исполнены остальные указания SPKC.

В свою очередь представитель компании Nordeka Эдвардс Валдманис агентству LETA рассказал, что на участке Рига - Валмиера рейса Рига - Валмиера - Руйина вместе с зараженным пассажиром всего находились 33 человека, в том числе и водитель автобуса.

Он указал, что после разговора со специалистами SPKC водитель автобуса 1 июля был отправлен на тест на Covid-19, который показал отрицательный результат, поэтому водителю отправляться на карантин не надо.

По словам Валдманиса, согласно информации SPKC, инфицированный пассажир приобрел билет в кассе автовокзала, поэтому риск заражения водителя автобуса был очень низким.

Однако он признал, что упомянутый пассажир не использовал маску для лица, однако занял в салоне место с дистанцией от других пассажиров.

Напомним, эпидемиологи Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) в ходе эпидемиологического расследования выяснили, что зараженный Covid-19 пассажир перемещался автобусами по маршруту Валка - Рига - Валмиера - Валка.

Отозваться просят пассажиров, которые 26 июня ехали по маршруту Валка - Рига и выехали в 5:40 автобусом транспортной компании Valmiera (рейс №760016). Также просят отозваться пассажиров автобуса, которые 26 июня в 13:35 выехали на автобусе Nordeka (рейс №7743) по маршруту Рига - Валмиера - Руйиена, а также пассажиров, которые ехали автобусом Valmiera (рейс №782509) по маршруту Валмиера - Валка в 16:05.

Всем пассажирам, перемещавшимся упомянутыми маршрутами, установлен домашний карантин, необходимо оставаться дома и связаться с эпидемиологом SPKC по номеру телефона 67271738 с 17:00 до 8:30 или по номеру 64281131 в рабочее время - с 8:30 до 17 часов.

SPKC напоминает, что любой житель страны может сдать оплаченный государством тест на Covid-19, даже если нет симптомов заболевания.

Для сдачи теста обязательно нужно записаться, позвонив по номеру 8303 в рабочие дни с 8 до 20 часов, по субботам с 9 до 15 часов и по воскресеньям с 9 до 12 часов.

Напоминает SPKC и о приложении "Останови Covid", благодаря которому можно своевременно самоизолироваться, чтобы не ставить под угрозу здоровье семьи, коллег, друзей и других жителей.