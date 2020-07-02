В Латвии уменьшается количество налогоплательщиков-юридических лиц

В свою очередь в течение месяца, то есть по сравнению с данными на 1 июня 2020 года, количество налогоплательщиков-юридических лиц уменьшилось на 288 или 0,1%.

Наибольшее число или 109 574 налогоплательщика-юридических лица на начало июля зарегистрировано в Рижском центре обслуживания клиентов СГД, а наименьшее число или 1021 налогоплательщик-юридическое лицо - в Краславском центре обслуживания клиентов.

На 1 июля 2019 года в Латвии было зарегистрировано 196 727 налогоплательщиков-юридических лиц.