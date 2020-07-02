В квартире, из которой выбежала голая женщина с ножом, возможно, нашли наркотики

Представитель Госполиции Анце Розите рассказала порталу TVNET, что в квартире, в которой Госполиция провела оперативные следственные мероприятия, были найдены, возможно, наркотические вещества, которым назначена экспертиза. Начат и уголовный процесс по факту изготовления, приобретения, хранения, перевозке и пересылке наркотических и психотропных веществ.

Полиция продолжает работать и выяснять точные обстоятельства происшедшего.

Напомним, в среду, 1 июля, в Риге на набережной 11 ноября, была задержана обнаженная женщина с ножом.

В Facebook было опубликовано видео, на котором видно, что сначала женщина стояла на коленях и держала в руках нож.

Затем она положила нож на землю и полицейский отпихнул его подальше. После этого женщину вынудили лечь на землю.

Как рассказал порталу TVNET представитель Муниципальной полиции Риги Том Садовскис, в среду вскоре после 11 часов во время патрулирования в Старой Риге сотрудники муниципальной полиции на улице заметили окровавленную обнаженную женщину с ножом в руках.

Ее задержали и передали медикам.

Полиция выяснила, что до этого женщина находилась в одной из квартир Вецриги с неким мужчиной. Проверяя квартиру, полицейские обнаружили там мужчину с травмами. Он также был передан медикам.