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И хоть с 1748 года, когда Уильям Каллен в университете Гласго продемонстрировал первое похожее на холодильник устройство, в их создании и индустрии произошло значительное развитие, всё же каждый согласится: и сегодня важнейшая функция осталась той же, что и несколько веков назад – а именно, сохранить помещенные в холодильник продукты и продовольствие свежими как можно дольше.

Миновал еще почти целый век с 1805 года, когда Оливер Эванс изобрел первое морозильное устройство, в котором использовал воздух, а не воду, до 1902 года, пока это устройство было всячески улучшено и модернизировано. И только в 1922 году Карл Мунтерс и Бальтазар фон Платен запатентовали абсорбционный холодильник. С этого момента и началось всемирное победное шествие данного продукта.

Обеспечивает влажность и потоки воздуха

Еще век спустя один из известнейших в мире, а также крупнейших в Европе производителей бытовой техники BEKO совершил новый шаг в развитии холодильников, предложив домашним хозяйствам современную технологию «NeoFrost», позволяющую сохранять продовольствие гораздо дольше, а фрукты и овощи свежими – вплоть до 30 дней.

Секрет этой новой технологии заключается в обеспечении почти в два раза большего уровня влажности и двух отдельных потоков воздуха в холодильнике и в морозилке, за счет чего достигается различный уровень влажности и температуры в каждой камере.

Это решает самую большую проблему стандартных холодильников (также тех, где используется технология «NeoFrost» предыдущего поколения), а именно сравнительно низкий уровень влажности, создаваемый одним потоком воздуха во всем холодильнике, и сухой воздух, который высушивает продукты. В холодильниках производства BEKO, где используется новая технология «NeoFrost», эта проблема предотвращена. Поэтому продукты и продовольствие в них могут храниться дольше.

Еще один момент, с которым сталкиваются пользователи холодильников по всему миру, это запахи разных продуктов, которые смешиваясь могут создавать неприятный аромат. Причиной этих запахов чаще всего является единый воздушный поток, который и смешивает ароматы продуктов, находящихся в разных камерах холодильника. Разделенные потоки воздуха в новых холодильниках BEKO автоматически исключают эту проблему.

ФОТО: Пресс-фото

Для свежего мяса и свежих овощей

Определенно достойна упоминания и встроенная в холодильники BEKO «нулевая камера» для продуктов, в которой поддерживается температура в ноль градусов по Цельсию и которая предусмотрена для хранения таких продуктов как, например, сыр, колбаса, свежее мясо и рыба. К этой камере отдельно подводится холодный воздух, обеспечивающий не только лучшее сохранение продуктов, но и предотвращающий причины образования их неприятных запахов.

Специально для овощей и фруктов предусмотрена камера с воздухообменом, в которой используется технология «EverFresh +». Здесь овощи и фрукты остаются свежими вплоть до 30 дней. Это достигается благодаря поддержанию оптимального уровня влажности без водного конденсата, ведь даже во время открывания дверей температура в ней остается неизменной. В свою очередь, синий свет «Active Fresh», встроенный в эту камеру, обеспечивает процесс фотосинтеза в растениях. Поэтому даже помещенные в холодильник фрукты и овощи могут дозреть, сохранив свою питательную ценность.

Пользователей новых холодильников BEKO определенно порадуют несколько практических функций, позволяющих использовать устройство по необходимости, настраивая под разные режимы. Например, функция быстрой заморозки позволяет в краткосрочном режиме при -27°C быстро заморозить только что помещенные продукты. А функция быстрого остывания в краткосрочном режиме при +1°C предусмотрена для быстрого остужения только что помещенных продуктов. В свою очередь, при переключении холодильника в режим «Eco» он через 6,5 часов начинает работать эффективнее (при более высокой температуре), если в это время не открываются его дверцы. Наконец, режим отпуска предусматривает работу холодильника во время отсутствия хозяев: морозилка работает без изменений, а в остальной части холодильника поддерживается температура около +15°C.

Удобнее использование и больше вместительность

Нужно отметить, что у холодильников BEKO нового поколения есть и другие преимущества, которые прямым образом не относятся к сохранению продуктов, но всё же делают жизнь пользователя значительно комфортнее.

Например, эти холодильники работают особенно тихо. Создаваемый ими шум не превышает 40 децибел, а модель класса энергоэффективности «А+++» достигает даже отметки в 37 децибел. Это удается благодаря инверторным компрессорам (бесконтактным моторам) нового поколения.

У холодильников типа «комби» расположенные напротив дверцы оборудованы специально продуманными петлями, позволяющими удобнее разместить их среди кухонной мебели или вплотную к стене. LED освещение, встроенное во всех новых моделях, обеспечивает отличный обзор в камерах и на полках холодильника, одновременно экономя электроэнергию. В случае, если дверцы холодильника забыли закрыть, об этом напоминает звуковой сигнал и моргающий свет.

ФОТО: Пресс-фото