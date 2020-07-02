Триллер в Риебиньском крае: спецотряд после погони задержал вооруженного грабителя магазина

Оперативная группа пограничного спецотряда "Сигма" в сотрудничестве с Госполицией после длительного преследования в волости Галену задержала мужчину, который, угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, ограбил магазин.

Во время задержания он вел себя агрессивно, сопротивлялся и пытался выхватить служебное оружие, в результате чего пограничники были вынуждены применить физическую силу.

У мужчины был констатирован похожий на пистолет предмет и сумка с деньгами.

Подозреваемый задержан, к нему применена мера пресечения в виде ареста.