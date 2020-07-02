Триллер в Риебиньском крае: спецотряд после погони задержал вооруженного грабителя магазина

26 июня в Риебиньском крае после длительного преследования стражи порядка задержали вооруженного грабителя магазина, сообщает агентство LETA.
Оперативная группа пограничного спецотряда "Сигма" в сотрудничестве с Госполицией после длительного преследования в волости Галену задержала мужчину, который, угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, ограбил магазин.
Во время задержания он вел себя агрессивно, сопротивлялся и пытался выхватить служебное оружие, в результате чего пограничники были вынуждены применить физическую силу.
У мужчины был констатирован похожий на пистолет предмет и сумка с деньгами.
Подозреваемый задержан, к нему применена мера пресечения в виде ареста.
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