Чт, 2.07.2020
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Триллер в Риебиньском крае: спецотряд после погони задержал вооруженного грабителя магазина

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

26 июня в Риебиньском крае после длительного преследования стражи порядка задержали вооруженного грабителя магазина, сообщает агентство LETA.

Оперативная группа пограничного спецотряда "Сигма" в сотрудничестве с Госполицией после длительного преследования в волости Галену задержала мужчину, который, угрожая продавщице предметом, похожим на пистолет, ограбил магазин.

Во время задержания он вел себя агрессивно, сопротивлялся и пытался выхватить служебное оружие, в результате чего пограничники были вынуждены применить физическую силу.

У мужчины был констатирован похожий на пистолет предмет и сумка с деньгами.

Подозреваемый задержан, к нему применена мера пресечения в виде ареста.

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