Кандидаты на должность начальника Госполиции: Гришин, Шулте и Грубис

Оба генерала подтвердили агентству LETA, что подали заявки на конкурс. Также агентству LETA известно, что заявку на участие в конкурсе подал еще один претендент - заместитель начальника Главного административного управления Госполиции полковник Нормунд Грубис.

Советник министра внутренних дел Сандиса Гиргенса Беата Йоните сообщила агентству LETA, что министерство еще обобщает информацию о заявках, поданных на конкурс, поэтому пока комментариев не предоставляет.

Вчера завершился срок подачи заявок на должность начальника Госполиции. Заявки на участие в конкурсе могли подавать только должностные лица из рядов старшего и высшего офицерского состава, чей стаж работы в системе МВД и учреждениях Управления мест заключения составляет не менее десяти лет.

Это означает, что судьи, прокуроры и должностные лица из других учреждений, не входящих в систему внутренних дел, участвовать в конкурсе не могли.

Как сообщалось, в конце прошлого года прежний начальник Госполиции Интс Кюзис заявил об уходе с должности. С 11 февраля до окончания конкурса и.о. начальника Госполиции является начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.